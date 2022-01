Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 24 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 gennaio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 24 gennaio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 gennaio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 gennaio 2022 - turbata dagli avvertimenti di Finn, gli stessi che da settimane le lancia anche Liam, Hope decide di andare a parlare con Thomas per cercare di capire se realmente il fratellastro nutra ancora una morbosa ossessione ne nei suoi confronti. Quando Hope giungerà a casa del Forrester, tutte le sue certezze finiranno per crollare: la Logan sorprenderà Thomas mentre parla con la sua sosia. La figlia di Brooke scopre che l'ex intrattiene un farneticante dialogo con la bambola. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 29 gennaio 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 24 gennaio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 24 gennaio 2022 - per Josè ed Alodia nulla sembra accaduto, i due sono tornati serenamente alle loro vite, anzi, la morte della adorata Bellita sembra averli molto uniti. Il Dominguez è sempre stato un marito devoto e la sua condotta senza macchia, la sua indifferenza dunque non può che destare dei sospetti. La confidenza con una donna che non sia Bellita, oltretutto subito dopo la morte della poverina, ha fatto sorgere notevoli dubbi in Rosina e Susana: le due fremono per scoprire tutta la verità. Anticipazioni rivelano che Josè e Alodia, effettivamente stanno nascondono qualcosa, ma non è certo quello che immagina Rosina, terrorizzata dall'idea che Josè abbia fatto sparire Bellita e che ora punti a liberarsi di chiunque ostacoli il suo amore con Alodia, incluso lei. Di cosa si tratterà dunque, qual è il segreto del Dominguez? Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 24 al 29 gennaio 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 24 gennaio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 24 gennaio 2022 - la dottoressa Hulya continua a seguire Eda e Serkan nell’approccio con Kiraz e nota che c’è assolutamente bisogno del suo intervento. Durante un incontro con la coppia, i loro amici e parenti per parlare dell’importanza della sincerità, Kiraz si avventa su alcuni deliziosi dolcetti, ignorando che contengono fragola, alimento al quale è fortemente allergica. Vedendo la figlia star male, Eda e Serkan la portano con urgenza in ospedale. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 24 al 28 gennaio 2021.