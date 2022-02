Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 22 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 febbraio 2022.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 Febbraio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 Febbraio 2022 - dopo un'attenta valutazione delle competenze e dell'entusiasmo con cui Paris lavora da anni nel settore, Carter decide, a sorpresa, di offrirle un'importante ruolo nella gestione della Fondazione Forrester. Contento di fare cosa gradita anche a Zoe, oltre che a Zende, senza tentennamenti le chiede di entrare in squadra e sostituirlo alla guida dell'ente filantropico fondato dai magnati della moda losangelina. Quale sarà la risposta di Paris e soprattutto, la reazione di Zoe, segretamente gelosa del rapporto della sorella con Zende? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 Febbraio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 22 Febbraio 2022 - Voci certe riguardanti lo scoppio della guerra in Europa giungono all'orecchio di Genoveva che, non tarda ad informare l'amica Susana. La povera sarta va subito nel panico, Armando è impegnato in una missione militare. Finora la donna è riuscita a sentire e contattare il marito presso un indirizzo parigino, ma ora, con lo scoppio della guerra, le loro comunicazioni rischiano di interrompersi completamente e lei di rimanere all'oscuro delle sorti dell'amato per molto moltissimo tempo. Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 22 Febbraio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 22 Febbraio 2022 - Eda ha scoperto che la ArtLife è in bancarotta ma Piril le ha chiesto di non dire nulla a Serkan, certa di poter trovare un nuovo accordo economico prima del loro ritorno in Turchia. Costretta a mentire per non far preoccupare suo marito, la Yildiz taglia le spese durante la luna di miele e suggerisce a Serkan di abbondare l’idea di continuare il viaggio in America, facendo infuriare l’imprenditore. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

