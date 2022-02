Una Vita Anticipazioni 22 Febbraio 2022: in Europa scoppia la guerra. Susana è sotto shock!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 22 Febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: la notizia della guerra commuove e spaventa il quartiere, e Susana teme per la vita di Armando. Lolita acconsente a sottoporsi ad una terapia sperimentale.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva viene a sapere in anticipo di una terribile notizie

Nell'ultimo episodio di Una Vita abbiamo visto Felipe giungere finalmente in Austria da Tano. L'Alvarez Hermoso, felice di essersi allontanato dalla pericolosa moglie, ha tirato un sospiro di sollievo, ignaro del piano della donna. Genoveva ha fatto seguire il marito e l'informazione del suo arrivo è appena ritornata al mittente, insieme purtroppo, ad una altra terribile notizia...

Susana scopre dello scoppio della guerra ed è in pena per Armando, nella Puntata di Una Vita del 22 febbraio 2022

Voci certe riguardanti lo scoppio della guerra in Europa giungono all'orecchio di Genoveva che, non tarda ad informare l'amica Susana. La povera sarta va subito nel panico, Armando è impegnato in una missione militare. Finora la donna è riuscita a sentire e contattare il marito presso un indirizzo parigino, ma ora, con lo scoppio della guerra, le loro comunicazioni rischiano di interrompersi completamente e lei di rimanere all'oscuro delle sorti dell'amato per molto moltissimo tempo.

Una Vita Anticipazioni: Lolita accetta di sottoporsi ad una terapia sperimentale

Antonito si da da fare, cerca prodigiose cure che possano salvare Lolita, ma la malattia corre veloce e dopo l'ennesimo malore, per la donna non sembrano davvero esserci più speranze, a confermarlo è il Dottor Ramon y Cajal che comunque non esclude la via di una cura sperimentale. Nel frattempo Lolita soffre di una forte crisi respiratoria. E' a quel punto che il Palacios capisce di doverla convincere a tentare questa misteriosa terapia, dato che si tratta dell'ultima opzione rimasta. Lolita accetta!

