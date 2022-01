Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 17 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 gennaio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 17 gennaio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 gennaio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 gennaio 2022 - Liam intanto, scoperta l'azzardata concessione di sua moglie al nemico giurato, correrà a casa di Thomas. Lo Spencer arriverà sotto l'abitazione del Forrester nel momento esatto in cui Thomas sta baciando dell'altra Hope. Annebbiato dalla gelosia, Liam non sospetterà possa trattarsi della bambola e si convincerà di essere stato tradito. Distrutto, correrà da Steffy. Indovinate un po' cosa accadrà? Steffy non si è mai tirata indietro, è stata sempre pronta a consolare il Forrester e vi anticipiamo, lo farà anche in questa occasione... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 17 gennaio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 17 gennaio 2022 - Genoveva fa pubblicare sull'Adelantado un articolo che la ritrae come una cittadina esemplare. La Dark Lady ha deciso di sfidare il suo nemico sullo stesso campo di battaglia, vuole ripulire la sua immagine di fronte all'opinione pubblica. Sa già che non vincerà in giudizio, punta dunque a qualcosa di molto più importante: la Grazia! Ogni accusa verrebbe cancellata, non si andrebbe incontro al rischio di essere riprocessata per il medesimo crimine, insomma, potrebbe guadagnarsi la libertà in maniera definitiva e pensare finalmente alla vendetta... Riuscirà la scaltra Genoveva Salmeron a centrare il bersaglio anche questa volta? Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 17 gennaio 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 17 gennaio 2022 - Burak non riesce a nascondere la gelosia che prova vedendo Eda e Serkan insieme. Sebbene tra loro la situazione sia ancora tutta da chiarire, Burak ha capito che la Yildiz è ancora innamorata dell’imprenditore e si rifugia nell’alcool. Dopo aver alzato il gomito, Burak si dirige in riva al mare e incontra Melo. La ragazza cerca di tranquillizzare Burak che, invece, la bacia appassionatamente per poi perdere conoscenza e addormentarsi. Qui la trama completa di Love is in the Air​.

