Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 13 ottobre 2021

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 ottobre 2021.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 13 ottobre 2021, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 ottobre 2021

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 ottobre 2021 - Thomas scopre Steffy disperata: Liam le ha portato via la piccola Kelly. Si è trattato di una crudele ingiustizia secondo la donna, la quale racconterà al fratello una versione edulcorata della situazione. Riferirà a Thomas che l'ex marito l'ha accusata di averla sorpresa in totale stato d'incoscienza, mentre lei è certa di essersi solo appisolata. Ancor più grave, lo Spencer l'ha incolpata di non riuscire a prendersi cura della loro bambina, a causa di un'evidente dipendenza da oppiacei. A nulla sono valse le sue parole: l'ex consorte, forse spinto da sua moglie Hope, le ha portato via Kelly. Il Forrester ascolterà in silenzio, meditando su come sfruttare la situazione a suo vantaggio... Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 13 ottobre 2021

Nella puntata di Una Vita di oggi - 13 ottobre 2021 - Jacinto e la moglie Marcelina restano sorpresi e lusingati dalla proposta della Del Campo. Ovviamente, entusiasti, accettano! La cantante ed il suo nuovo compare, grazie all'aiuto di José Miguel, il quale riesce ad armonizzare la voce di Bellita e l'urlo di Jacinto, trovano la giusta sintonia e realizzano un vero capolavoro. Tutto il quartiere è in trepidazione per l'uscita del disco, eppure c'è qualcuno che inizia a nutrire invidia. Stiamo parlando di Servante. L'albergatore, geloso, proporrà infatti al Dominguez di registrare una canzone con lui. Anticipazioni rivelano però che lo scaltro ex torero, non ci penserà neppure un attimo e... Qui la trama completa di Una Vita​.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 13 ottobre 2021

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 13 ottobre 2021 - Ceren cerca il confronto con Deniz, ma la sua confessione amorosa si trasforma in una feroce discussione. Mentre Ayfer medita di concedersi una vacanza con Alexander, Melo ha un'idea geniale: per far sì che Eda e Serkan possano trascorrere del tempo da soli, chiude Selin nel suo ufficio. A cena, superato l'iniziale nervosismo, la Yildiz assiste ad un piccolo miracolo che fa ben sperare per la memoria del Bolat... Qui la trama completa di Love is in the Air​.

