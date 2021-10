Beautiful Anticipazioni 13 ottobre 2021: Steffy racconta la sua verità distorta a Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda lunedì 13 ottobre 2021 su Canale 5. Le Trame ci rivelano che Steffy racconta a Thomas la sua versione dell'accaduto, una versione un po' edulcorata...

p>Scopriamo insieme cosa rivelano lediper ladel 13 ottobre 2021. Nelledell’in onda alle 13.40 su, e cioè che, approfittando del fatto che lei fosse addormentata, le

Beautiful Anticipazioni: Thomas punta ad allontanare Hope e Liam

Thomas ha rivelato a Hope di essere preoccupato: Liam sta cercando di ostacolare una relazione tra Finn e sua sorella e questa cosa finirà per impedire a Steffy di rifarsi una vita. Thomas ovviamente calca la mano mettendo la pulce nell’orecchio a Hope: perché suo marito non lascia libera la Forrester? È geloso o solo preoccupato per Kelly? Hope è molto scossa dalle parole di Thomas e finisce con addossare tutte le colpe della debolezza di Liam a Steffy. Sarà la Forrester dunque a pagare. Come? Hope insisterà affinché Liam le porti via Kelly!

Beautiful Anticipazioni: Liam porta via Kelly a Steffy

Liam ha ormai constatato con rabbia che Steffy non è in sé. Lo Spencer ha trovato la Forrester in stato di totale incoscienza, praticamente svenuta, mentre nessuno vegliava su Kelly. Il quadro è stato subito chiaro, Steffy è ancora dipendente dagli antidolorifici e anche se lo nega, non è in grado di prendersi cura di se stessa e della bambina. Lo Spencer è molto preoccupato per quello che sta succedendo e prende una decisione sofferta ma necessaria per la vita di sua figlia: Liam porta via la bambina da casa di sua madre. Steffy è distrutta!

Steffy racconta la sua versione a Thomas. Nella Puntata di Beautiful del 13 ottobre 2021

Thomas, rientrato a casa, scopre Steffy disperata. Liam le ha portato via la piccola Kelly. Si è trattato di una crudele ingiustizia secondo Steffy, la ragazza infatti, racconterà al fratello una versione edulcorata della situazione. Riferirà a Thomas che Liam l'ha accusata di averla sorpresa in totale stato di incoscienza, mentre lei è certa di essersi solo appisolata. Ancor più grave, Liam, l'ha incolpata di non riuscire a prendersi cura di Kelly a causa di una evidente dipendenza da oppiacei. A nulla sono valse le sue parole, Liam, forse spinto da sua moglie Hope, le ha portato via la bambina. Thomas ascolterà in silenzio, meditando su come sfruttare la situazione a suo vantaggio.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 16 ottobre 2021.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.