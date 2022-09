Beautiful, Una Vita e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 26 settembre 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 settembre 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 26 settembre 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.15, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; per finire, alle 16.50, sempre nella penisola iberica, incontreremo Julia e Carmen.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 settembre 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 settembre 2022 - Eric è pronto a firmare i documenti del divorzio. Brooke e Ridge gli fanno notare che è molto più sereno da quando Quinn ha lasciato la Villa e non si è più fatta né vedere né sentire. I due dovranno però tacere quando la Fuller farà capolino nello studio di progettazione della Forrester Creations, per parlare con il suo ormai futuro ex marito. I due avranno un confronto serrato in cui la donna confesserà di non aver mai voluto fare del male al consorte e di non volere, per nessuna ragione al mondo, i suoi soldi. Eric rimarrà piuttosto stupito da queste parole e comincerà a pensare che, in fin dei conti, la colpa della loro separazione sia anche sua. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 settembre 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 26 settembre 2022 - Aurelio ha in pugno Gaztelu. Il Quesada ha in mano alcune foto compromettenti sul giornalista, che potrebbero rovinargli la carriera ma soprattutto la vita. Il terribile marito di Genoveva lo ricatta chiedendogli di lavorare per lui e di sostenerlo sul suo quotidiano. David, al corrente di tutto questo, propone al professionista di ribaltare la situazione, svelando alcuni altarini del loro nemico in comune. Pascual difende le Rubio dal padre di Angel, arrivato nel quartiere per vendicare l'onore del figlio. Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 26 settembre 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 26 settembre 2022 - Tirso è angosciato dalla difficile situazione che si è venuta a creare in paese, i suoi vicini sembrano ossessionati dal saper di più su Erik e su suo padre, il presunto criminale. L'oste ha faticato in tutti questi anni per tenere la vicenda segreta ma improvvisamente, dopo i racconti del ragazzo, tutti sanno che suo fratello è in carcere. Il poverino, ormai sopraffatto, decide di confidarsi finalmente con qualcuno. Chi meglio della sua amica Elena? E così dopo giorni di silenzio, finalmente si apre e racconta tutta la verità su suo fratello e sul motivo per cui è finito in prigione: omicidio! Qui la trama completa di Un Altro Domani.

