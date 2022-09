Beautiful Anticipazioni dal 26 settembre al 1° ottobre 2022: È l'ora della verità per Steffy... arrivano i genitori di Finn!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap americana Beautiful, in onda dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 13.45. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 26 settembre 2022

Proprio mentre Brooke e Ridge fanno notare a Eric che da quando ha lasciato Quinn sembra rinato, entra in ufficio la sua ex moglie.

Puntata in onda Martedì 27 settembre 2022

Brooke e Ridge mettono in guardia Eric da Quinn che sta cercando di manipolarlo, e secondo loro è necessario rendere ufficiale al più presto il loro divorzio.

Puntata in onda Mercoledì 28 settembre 2022

Tra Carter e Quinn scoppia la passione non appena si rincontrano. Intanto arriva il padre di Finn, Jack, giunto per fare la conoscenza della futura moglie del figlio e il suo nipotino. Per il dottore arriva dunque il momento di vuotare il sacco: è stato adottato.

Puntata in onda Giovedì 29 settembre 2022

I genitori di Finn, Li e Jack Finnegan, si presentano ai Forrester: sono tutti contenti di conoscersi, ma l'emozione esplode quando Steffy e John rivelano che vorrebbero sposarsi quanto prima.

Puntata in onda Venerdì 30 settembre 2022

Su Internet appare l'annuncio dell'imminente matrimonio di Steffy e Finn, ma Jack non sembra molto entusiasta che la notizia sia di dominio pubblico. Anche Liam e Hope vengono a sapere delle nozze e si chiedono se la coppia li inviterà al lieto evento.

Puntata in onda Sabato 1° ottobre 2022

Ep. 1: Finn racconta ai suoi genitori della sua relazione con Steffy e del rapporto con la sua nuova famiglia. Con grande sorpresa, la Forrester chiede a Hope di essere la sua damigella d'onore e lei accetta.

Ep. 2: Hope e Liam sono al settimo cielo per Steffy e Finn. Poi, rimasti di nuovo soli, si interrogano su come siano i genitori del dottore.

Ep. 3: Hope rivela a sua madre che Steffy le ha chiesto di essere la sua damigella d'onore. Brooke dice a Hope e Liam di aver conosciuto i genitori di Finn e di apprezzarli molto.

Ep. 4: A casa di Eric, sono tutti riuniti per festeggiare il matrimonio tra Steffy e Finn. I genitori di Finn, Li e Jack, vengono presentati a tutta la famiglia Forrester e agli altri ospiti.

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.