Beautiful Anticipazioni dal 22 al 27 febbraio 2021: Thomas convince Hope a tornare da lui!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Puntate di Beautiful in onda dal 22 al 27 febbraio 2021. Ecco il Riassunto di cosa accadrà negli Episodi di questa settimana.

Puntata in onda Lunedì 22 febbraio 2021

Liam passa alla Forrester per dire a Thomas senza mezzi termini che non si fida di lui, e in modo risoluto gli ordina di non avvicinarsi alla sua famiglia.

Puntata in onda Martedì 23 febbraio 2021

Steffy incolpa Hope di aver taciuto quando credeva di aver ucciso Thomas, e di averlo manipolato per ottenere la custodia congiunta di Douglas.

Puntata in onda Mercoledì 24 febbraio 2021

Steffy e Liam si augurano che Thomas dimentichi Hope mentre lui, sfruttando subdolamente il piccolo Douglas, tenta di convincere Hope a tornare a lavorare insieme a "Hope for the future".

Puntata in onda Giovedì 25 febbraio 2021

Hope sembra favorevole ad accettare l'offerta di Thomas, ma questo manda Liam su tutte le furie. Intanto, Ridge si rifiuta di firmare le carte del divorzio e Shauna capisce che il Forrester non è pronto a mettere la parola fine al suo matrimonio con Brooke.

Puntata in onda Venerdì 26 febbraio 2021

Ridge raggiunge Brooke e le chiede ancora una volta di dare una seconda possibilità a Thomas, ma la donna si rifiuta e va in escandescenza mentre attende la decisione finale del Forrester.

Episodio in onda Sabato 27 febbraio 2021

L'ossessione di Thomas per Hope sembra più forte che mai, il suo obiettivo al momento è che la giovane torni a lavorare con lui. Steffy tenta di convincere il fratello ad abbandonare la sua folle idea, convinta che il ragazzo non abbia speranze con la Logan. Ma la Forrester non sa che Hope è pronta ad accettare...

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.