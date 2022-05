Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 30 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 30 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 maggio 2022 - Wyatt è al settimo cielo, Flo ha accettato di diventare sua moglie. Liam aveva dunque ragione, la sua fidanzata lo ama molto. Lo Spencer non vede l'ora di condividere la bella notizia con la sua famiglia, suo padre e suo fratello a cui va il merito di avrgli dato il coraggio necessario per porre la fatidica domanda. Senza perdere tempo raggiunge entrambi. E' emozionato nel raccontare a Bill e Liam come Flo abbia accettato senza esitazione! Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 maggio al 5 giugno 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 30 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 30 maggio 2022 - è la Salmeron a decidere il destino dell'Alvarez Hermoso: una condanna a vita per l'omicidio di Marcos. In verità sarà Natalia ad uccidere il Bacigalupe. Genoveva infatti, è certa che pressando la ragazza riuscirà a suscitare in lei quel sentimento di vendetta necessario a trasformarla in una spietata assassina. Anticipazioni rivelano che il suo piano si rivelerà efficace. La Salmeron ha informato Felipe dell'abuso subito da Natalia, non solo per ottenere una reazione furiosa dell'avvocato contro il Bacigalupe ma anche per convincere la Quesada ad agire prima dell'Alvarez Hermoso. La poverina infatti, assolutamente all'oscuro del subdolo piano di Genoveva contro Felipe, accetterà di uccidere Marcos per evitare che, alla luce di quanto scoperto, sia il suo amato a farlo. Qui la trama completa di Una Vita.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 30 maggio al 5 giugno 2022

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 30 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 30 maggio 2022 - non appena fugge dal carcere, Adalet si dirige dal Korludag senior. Quest'ultimo la nasconde nella residenza di caccia della tenuta: la moglie ha la polizia alle calcagna. Quando Hulya se ne accorge, però, fa una telefonata anonima alla centrale e la denuncia. Mentre gli agenti si affrettano a raggiungere Adalet, lei ha chiamato Riza, al quale ha richiesto un incontro privato. I due fratelli, ora, sono faccia a faccia, ed Adalet sta puntando una pistola contro Riza. L'ex galeotto informa la sorella che, nel caso in cui gli dovesse succedere qualcosa, una persona di fiducia andrebbe dritto al commissariato per consegnare delle prove schiaccianti contro Tahsin che, inevitabilmente, finirebbe in dietro le sbarre... Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 30 maggio al 3 giugno 2021.