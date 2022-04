Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 20 aprile 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 aprile 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 20 aprile 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 aprile 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20 aprile 2022 - i tentativi di Zoe di convincere Carter a tornare sui suoi passi continuano a risultare vani. L'avvocato è un osso duro, ferito nei sentimenti e nella dignità ha opposto un netto No alle avance della ex. La Buckingham però non ha intenzione di mollare e prova imperterrita a riconquistare la sua fiducia, arrivando addirittura a chiedere il disperato sostegno di una persona davvero inaspettata: Zoe si rivolgerà a Ridge, proprio colui che ha mandato a monte i suoi progetti matrimoniali. La ragazza spera che il Forrester, comprendendo i suoi veri sentimenti e il suo evidente pentimento, possa darle una mano a rimettere a posto le cose. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 20 aprile 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 20 aprile 2022 - Roberto, ascoltata la proposta ricevuta dal nipote Miguel si è preoccupato subito di metterlo in guardia, lasciando Sabina un po' interdetta. La donna infatti, ignara dei sospetti del marito, si è domandata i motivi di tanta ansia. Ovviamente Roberto non ha tardato a chiarire alla compagna la sua posizione. L'uomo infatti, al contrario dei vicini, certi del coinvolgimento di Genoveva nell'agguato, è sicuro che la responsabilità di quanto accaduto alla Quesada sia di Marcos. L'uomo del resto ha più di una ragione per volersi liberare dei due pericolosi fratelli messicani! Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 20 aprile 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 20 aprile 2022 - Cesur, alla fine, si è piegato alla volontà dell'imprenditrice, e, dopo essersi assentato la prima volta, la seconda non è mancato all'appuntamento per l'udienza di divorzio al tribunale civile di Istanbul. Suhan è rimasta a bocca aperta quando lo ha visto arrivare, e soprattutto quando lo ha visto apporre con fermezza la firma sulle carte che avrebbero ufficializzato la fine del loro matrimonio. Ed è proprio quando i due innamorati smettono di essere marito e moglie, che la Korludag, durante una visita di controllo dal dottore, scopre di essere in dolce attesa!

