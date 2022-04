Una Vita Anticipazioni 20 aprile 2022: Roberto sospetta di Marcos!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 20 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Roberto confessa a Sabina i suoi sospetti riguardo a Marcos. Secondo il ristoratore, è stato lui a organizzare l'aggressione ai danni di Natalia.

Una Vita Anticipazioni: Marcos cerca di riavvicinare Miguel ad Anabel

Marcos, nel tentativo disperato di riconquistare Anabel, chiederà aiuto a Miguel. L'uomo in realtà pregherà l'avvocato di tornare al suo servizio, il ragazzo è capace e sicuramente avere una legale fidato dalla propria parte in questo momento è importante, ma l'intenzione di Marcos è principalmente riportare il bel Miguel nella vita di sua figlia. In cambio delle sue prestazioni infatti, gli prometterà di aiutarlo a riconquistare la ragazza, a lui ancora molto cara.

Una Vita Anticipazioni: Roberto mette in guardia Miguel

Ricevuta la proposta di lavoro con tanto di benefici per la vita sentimentale, Miguel decide di consultarsi con il nonno Roberto. L'anziano parente, convinto che dietro l'agguato a Natalia ci sia proprio l'imprenditore, consiglierà al ragazzo di declinare l'offerta. Miguel però, anche se combattuto, visti i precedenti problemi al servizio del Bacigalupe e del suo socio Aurelio, alla fine decide di accettare.

Roberto chiarisce a Sabina i suoi sospetti, nella Puntata di Una Vita del 20 aprile 2022

Roberto, ascoltata la proposta ricevuta dal nipote Miguel si è preoccupato subito di metterlo in guardia, lasciando Sabina un po' interdetta. La donna infatti, ignara dei sospetti del marito, si è domandata i motivi di tanta ansia. Ovviamente Roberto non ha tardato a chiarire alla compagna la sua posizione. L'uomo infatti, al contrario dei vicini, certi del coinvolgimento di Genoveva nell'agguato, è sicuro che la responsabilità di quanto accaduto alla Quesada sia di Marcos. L'uomo del resto ha più di una ragione per volersi liberare dei due pericolosi fratelli messicani!

