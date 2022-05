Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 19 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 19 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 19 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 19 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 19 maggio 2022 - Ridge tiene sotto osservazione suo figlio dall'intervento, il ragazzo sembra davvero cambiato, anche Brooke concorda. Ora però, i due si trovano di fronte ad un altro terribile inganno, e il sospetto che Thomas possa essere coinvolto è inevitabile. Se l'imbroglio fosse andata a buon fine, sarebbe stato proprio lui a trarne maggior vantaggio. Eppure Thomas ha combattuto per "sventare il colpo" e fare giustizia. Quale prova migliore della redenzione del giovane? La coppia non può che prenderne atto. Entrambi sollevati, sia per la lieta novella riguardo alla paternità, ma anche per l'onesta di Thomas, si stringeranno in un abbraccio liberatorio! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 19 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 19 maggio 2022 - L'ispettore ha rischiato di morire, il fine dei due malviventi era farlo fuori, Mendez ha infatti scoperto la verità sull'omicidio di Felicia e il nome del suo assassino: Soledad. Esatto, è stata proprio la domestica di Marcos, nonché amante, a mettere fine alla vita della povera Pasamar. Ripresa coscienza il poliziotto è pronto a rivelare tutto al Bacigalupe e anche in fretta, è cosciente infatti che chi l'ha aggredito potrebbe presto tornare per portare a termine il lavoro. Purtroppo convincere il Bacigalupe non sarà cosa facile, l'uomo, incredulo, respingerà le accuse mosse nei confronti dell'amante! Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 19 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 19 maggio 2022 - La Korludag, pronta a tutto pur di scagionare finalmente l'amato, rintraccia Alì, il ragazzino che, quando Salih veniva ucciso, passava di lì con la sua bici. L'imprenditrice in dolce attesa e l'Alemdaroglu si augurano che Alì parli, dato che la sua testimonianza può essere la sola cosa in grado di far venire a galla la verità. Alla fine, il bambino, al cospetto degli agenti di polizia, indica Tahsin: è stato lui ad ammazzare il padre di Sirin! Suhan era convinta dell'innocenza di Cesur, però mai e poi mai avrebbe potuto immaginare che il colpevole fosse il genitore... Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

