Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Cesur e Suhan indagano sulla morte di Salih. Tahsin minaccia la figlia

Scopriamo le Anticipazioni di Brave and Beautiful per le nuove puntate, presto in onda su Canale5. Cesur e Suhan indagano mentre Tashin minaccia la figlia.

Abbiamo lasciato Cesur alle prese con la latitanza, dopo essere fuggito dalla Polizia per provare la sua innocenza, nonostante sia imputato per aver l’omicidio di Salih. Le Anticipazioni di Brave and Beautiful, per le puntate presto in onda su Canale5, ci rivelano che ci saranno nuovi colpi di scena nella soap turca. Cesur e Suhan indagano, scovando indizi preziosi e un testimone oculare che potrebbe far cadere ogni accusa, mentre Riza e Turan osservano il fuggitivo da molto vicino, in attesa del suo prossimo passo falso. Terrorizzato dall’idea che tutti scoprano la verità sulla morte di Salih, Tashin arriva a minacciare sua figlia.

Cesur e Suhan alleati nelle nuove puntate di Brave and Beautiful

Cesur è latitante, fuggito dalla Polizia con l’inganno poiché certo che il PM non gli avrebbe permesso in alcun modo di dimostrare la sua innocenza per l’omicidio di Salih. Suhan sta aiutando Cesur con le indagini, chiedendo al suo ex marito di fare attenzione e rimanere il più possibile nel rifugio che hanno trovato, ma lui ha fretta di trovare prove prima che qualcuno ripulisca la scena del crimine e non ha intenzione di rimanere con le mani in mano. Cesur ha un’illuminazione, ricordando di aver visto sotto la suola delle scarpe di Salih un fiore di zafferano. Un fiore poco comune in quelle zone della Turchia. Così, Cesur e Suhan si mettono alla ricerca del luogo del delitto basandosi su questo indizio prezioso e lo scovano in mezzo al bosco.

Anticipazioni Brave and Beautiful, Riza allarmato!

Cesur e Suhan si mettono alla ricerca dei fiori di zafferano e giungono nel luogo esatto del delitto, disperso in mezzo al bosco. Qui ci sono ancora tracce di sangue, il colpo di un proiettile che ha perforato un albero e delle impronte di bicicletta abbastanza recenti da poter risalire all’ora del crimine. Cesur esamina attentamente il suolo e trova un indizio importante: la bici riporta il nome di Alì e, considerando la grandezza delle ruote, si tratta di un modello per bambini. Mentre Cesur torna al nascondiglio, Suhan si reca all’unica scuola elementare della città e la Preside le rivela che vi sono iscritto solamente due bambini che si chiamano Alì. Il primo nega di avere una bicicletta mentre il secondo non si fa vedere a scuola da qualche giorno e sembra essere irreperibile. Suhan trova l’indirizzo del bambino ma la madre non le permette di entrare in casa, mostrandosi allarmata e spaventata dalla sua presenza. Nonostante il mancato dialogo con Alì, Suhan scova la bicicletta nel cortile e capisce che il bambino ha assistito a delitto di Salih. Nel frattempo, Riza e Turan osservano la scena da lontano e temono che i due improvvisati investigatori siano vicini alla verità.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Tashin minaccia Suhan

Riza si è alleato con Turan, dal momento che entrambi vogliono la distruzione di Cesur, e seguono di nascosto il fuggitivo per scoprire dove lo porteranno le sue indagini. Mentre Suhan torna al rifugio con buone notizie, certa di poter convincere il piccolo Alì a testimoniare, Riza ordina a Turan di eliminare il problema senza farsi troppi scrupoli. L’uomo, infatti, non vuole che la Polizia scopra che c’è Tashin dietro l’omicidio di Silah, perché in questo modo può continuare a ricattarlo con il video che ha girato a sua insaputa. Nel frattempo, Suahn discute con Cesur a causa del padre e decide di tornare a casa per avere un confronto con lui. Tashin, tuttavia, è furioso e preoccupato e si scaglia contro la figlia, arrivando a minacciare di rivelare la sua complicità nella fuga di Cesur, pur di impedirle di arrivare alla verità.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.