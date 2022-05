Una Vita Anticipazioni 19 maggio 2022: Marcos furioso con Mendez. Ecco chi ha ucciso Felicia...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 19 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: seppur ricoverato in pessime condizioni, Mendez riesce a raccontare a Marcos che e' stata Soledad a uccidere Felicia e l'uomo appare incredulo e molto contrariato.

Una Vita Anticipazioni: Mendez individua un testimone

Mendez aiutato da Marcos, vero fautore dell'ipotesi che Felicia non sia morta di cause naturali, tenta da mesi di inquadrare il colpevole del presunto omicidio. I primi sospetti, animati proprio dal Bacigalupe (eterno rivale dei Quesada), si sono concentrati su Natalia ma dopo più approfondite ricerche, l'ispettore ha individuato una nuova pista e soprattutto una fonte certa: il garzone di una farmacia, informato sui fatti e pagato per mentire.

Una Vita Anticipazioni: ​Mendez, vittima di un'aggressione, viene ricovereto d'urgenza in ospedale

Dopo il fruttuoso incontro con il garzone, testimone oculare di quanto realmente accaduto alla povera Felicia, l'ispettore Mendez viene aggredito da due malintenzionati che, coperta la testa del poverino con una busta, hanno cominciato a picchiarlo con un bastone fino a fargli perdere i sensi. L'uomo, rimasto a terra in fin di vita, viene ritrovato solo dopo molte ore e ricoverato d'urgenza in ospedale.

Mendez rivela a Marcos il nome dell'assassino di Felicia!

L'ispettore ha rischiato di morire, il fine dei due malviventi era farlo fuori, Mendez ha infatti scoperto la verità sull'omicidio di Felicia e il nome del suo assassino: Soledad. Esatto, è stata proprio la domestica di Marcos, nonché amante, a mettere fine alla vita della povera Pasamar. Ripresa coscienza il poliziotto è pronto a rivelare tutto al Bacigalupe e anche in fretta, è cosciente infatti che chi l'ha aggredito potrebbe presto tornare per portare a termine il lavoro. Purtroppo convincere il Bacigalupe non sarà cosa facile, l'uomo, incredulo, respingerà le accuse mosse nei confronti dell'amante!

