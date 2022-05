Brave and Beautiful Anticipazioni 19 maggio 2022: Tahsin, inchiodato da un bambino, finisce in carcere!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 19 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che il Korludag senior viene arrestato per l'omicidio di Salih!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 19 maggio 2022, alle 16.45, il piccolo Alì indica Tahsin come l'assassino di Salih. Cesur, allora, viene scagionato.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur e Suhan hanno una pista!

Una volta scoperto che il fiore che stava sotto la suola della scarpa di Salih era di zafferano, Cesur e Suhan sono riusciti a trovare il luogo in cui si è consumato il delitto dell'uomo: quel tipo di fiore cresce soltanto in quella precisa zona del bosco di Korludag. Gli ex coniugi, oltre alle tracce ematiche e quelle lasciate dal proiettile, vedono quelle lasciate da una bicicletta da bambino, sulle cui gomme, evidentemente, c'è inciso il nome Alì. La giovane, allora, si mette alla ricerca del suddetto piccolo testimone...

Alì inchioda Tahsin e scagiona Cesur, nelle Anticipazioni del 19 maggio 2022 di Brave and Beautiful

La Korludag, pronta a tutto pur di scagionare finalmente l'amato, rintraccia Alì, il ragazzino che, quando Salih veniva ucciso, passava di lì con la sua bici. L'imprenditrice in dolce attesa e l'Alemdaroglu si augurano che Alì parli, dato che la sua testimonianza può essere la sola cosa in grado di far venire a galla la verità. Alla fine, il bambino, al cospetto degli agenti di polizia, indica Tahsin: è stato lui ad ammazzare il padre di Sirin! Suhan era convinta dell'innocenza di Cesur, però mai e poi mai avrebbe potuto immaginare che il colpevole fosse il genitore...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan non riesce a crederci...

Il protagonista viene scagionato, mentre il Korludag senior viene arrestato. La giovane è felice per l'Alemdaroglu, ma non può cantare vittoria; dopotutto, suo papà è finito in manette, per giunta con l'accusa di aver tolto la vita a Salih, il papà della sua migliore amica! Il figlio dei defunti Fugen ed Hasan, invece, tira un sospiro di sollievo: l'assassino di sua madre è sottoterra, ed il suo acerrimo rivale è dietro le sbarre.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Brave and Beautiful dal 16 al 20 maggio 2022.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.