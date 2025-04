Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 aprile 2025

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 5 aprile 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Scopriamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 5 aprile 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 14.20 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 15.10, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful, puntate di sabato 5 aprile 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 5 aprile 2025 - il dottor Colby, il medico che ha in cura Eric, arriverà a Villa Forrester con brutte notizie. Il dottore informerà tutti che lo stilista dovrà presto sottoporsi ad accertamenti, che dovranno scongiurare la possibilità che l’uomo abbia avuto dei TIA. Donna e RJ scopriranno l’amara verità sulle condizioni di salute del patriarca ma soprattutto capiranno che lui ne era già a conoscenza. Donna andrà su tutte le furie, preoccupata di perdere il suo “orsetto di miele”. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 5 aprile 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 5 aprile 2025 - Tarik riceve la visita di Ilknur in albergo. La donna, a testa bassa, gli chiede di perdonare Yesim, che, sebbene abbia molti difetti, fondamentalmente è una brava persona sinceramente innamorata di lui. Poi, lo supplica di permettere alla nipote di rivedere la piccola Oyku, senza la quale non può vivere. Lui, furioso, la manda via in malo modo. Intanto, Behram presenta Oylum a sua madre Mualla, che però vorrebbe conoscere anche la futura suocera. La giovane, allora, è in difficoltà, dato che non ha ancora informato Guzide del fidanzamento con il moro. Al contempo, Selin sta informando Tolga del fatto che Oylum sia in dolce attesa. Il ragazzo si mette alla guida in stato confusionale, ferma lo scorrimento del traffico e scoppia una rissa. Oltan accorre in suo aiuto, e finalmente si riappacificano. Dopodiché, Behram informa Mualla e Nazan che Oylum è incinta, mentre Guzide torna da Sezai per cercare con lui delle prove che possano scagionarlo definitivamente. In realtà, sarà Numan a notare un importante dettaglio sull'atto d'accusa... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa, Anticipazioni puntata di oggi 5 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 aprile 2025 - Adriano lascerà la marchesina; il ragazzo confesserà di non poter sopportare che la sua famiglia lo umilii un'altra volta. Catalina dovrà rinunciare all’amore e si lascerà andare alle lacrime sulle spalle di suo fratello, pronto a starle vicino. Intanto Vera confiderà a Lope tutte le sue paure e i due si ravvicineranno. Jana e Maria saranno costrette a lasciare la grotta per tornare a lavoro e Pia sarà molto spaventata dal rimanere da sola. Virtudes tornerà a casa dopo una breve visita a suo figlio ma porterà con sé brutte notizie. La giovane rivelerà che i suoi suoceri e Adolfo sono spariti. Qui la trama completa de La Promessa.

