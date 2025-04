Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 aprile 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 12 aprile 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Vediamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 12 aprile 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 13.55 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.40, incontreremo l'integerrima Guzide e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful, puntate di sabato 12 aprile 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 12 aprile 2025 - Finn sarà una furia. Il ragazzo continuerà a intimare a Sheila di lasciare la città, infuriato contro di lei e Deacon per aver anche solo pensato di sposarsi. Il dottore se ne andrà, disgustato da Il Giardino, e avrà un altro duro faccia a faccia con Li, molto poco felice delle novità della Carter ma anche della strana amicizia che si è creata tra suo figlio e Hope. Intanto RJ confesserà a Luna di volerla conoscere meglio. Il giovane, dopo aver rassicurato la ragazza di volerla aiutare a rimanere alla Forrester, le rivelerà di trovarla molto interessante e di non vedere l’ora di approfondire la loro conoscenza. Intanto Deacon e Sheila si prepareranno all’incontro con Hope, che sarà sconvolta quando il marito di Steffy alla notizia data dal padre. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 al 12 aprile 2025.

Tradimento: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 12 aprile 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 12 aprile 2025 - Mualla vorrebbe impedire ad Oylum di uscire con le amiche, sostenendo a gran voce che questo non è l'atteggiamento che dovrebbe tenere una donna sposata. La giovane non vuole starla a sentire, quindi fa per andarsene, quando viene fermata dalle guardie. Oylum si rivolta contro la suocera, e all'improvviso arriva Tarik, che pretende una spiegazione. Al contempo, però, arriva anche Behram, che ci tiene a far capire subito a Mualla che sua moglie può entrare ed uscire quando vuole dalla propria abitazione; poi, chiede al suocero di fermarsi per un caffè. Tarik, allora, ne approfitta per far recepire al genero un importante messaggio. Dopodiché, Yesim ed Ilknur tentano di rapire la piccola Oyku, ma Tarik sopraggiunge per tempo, le ferma e le caccia via. Al contempo, Zelis informa Ozan e Mesut di aver fallito: non è riuscita a fotografare i numeri di conto di Oltan, perché quest'ultimo l'ha chiamata proprio in quel momento. D'altra parte, aggiunge anche che è pronta a riprovarci, e stavolta è sicura che porterà a termine il suo compito... Qui la trama completa di Tradimento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Tradimento dal 6 al 12 aprile 2025.

La Promessa, Anticipazioni puntata di oggi 12 aprile 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 aprile 2025 - Martina deciderà di cedere al ricatto del conte e di accettare che lui sposi sua madre. Ma quando la marchesina penserà di aver finalmente risolto i suoi problemi, Ignacio le confesserà di non aver mai pensato di perdonarla e di aver invece sempre voluto punirla. Il terribile nobile le dirà che finirà comunque in convento. Intanto Jana confesserà a Manuel il piano che lei e i suoi colleghi hanno architettato per proteggere Pia mentre Catalina sarà sempre più determinata a trovare Pelayo. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 7 al 13 aprile 2025