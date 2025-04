Tradimento Anticipazioni 12 aprile 2025: Tarik minaccia Behram!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Tradimento in onda il 12 aprile 2025 su Canale 5: Tarik mette Behram sull'attenti per il bene di Oylum...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Tradimento, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 aprile 2025, alle 14:35, Mualla vorrebbe impedire ad Oylum di uscire con le amiche, sostenendo a gran voce che questo non è l'atteggiamento che dovrebbe tenere una donna sposata. La giovane non vuole starla a sentire, quindi fa per andarsene, quando viene fermata dalle guardie. Oylum si rivolta contro la suocera, e all'improvviso arriva Tarik, che pretende una spiegazione. Al contempo, però, arriva anche Behram, che ci tiene a far capire subito a Mualla che sua moglie può entrare ed uscire quando vuole dalla propria abitazione; poi, chiede al suocero di fermarsi per un caffè. Tarik, allora, ne approfitta per far recepire al genero un importante messaggio. Dopodiché, Yesim ed Ilknur tentano di rapire la piccola Oyku, ma Tarik sopraggiunge per tempo, le ferma e le caccia via. Al contempo, Zelis informa Ozan e Mesut di aver fallito: non è riuscita a fotografare i numeri di conto di Oltan, perché quest'ultimo l'ha chiamata proprio in quel momento. D'altra parte, aggiunge anche che è pronta a riprovarci, e stavolta è sicura che porterà a termine il suo compito...

Tradimento: Oylum contro Mualla!

Oylum è ufficialmente la moglie di Behram. Guzide ha tentato di trarla in salvo, ma lei le ha fatto sapere di aver deciso deliberatamente di convolare a nozze con il fidanzato: nessuno la stava costringendo a farlo. Tuttavia, la verità è tutt'altra, visto che Behram l'ha minacciata, dicendole a brutto muso che, se non avesse fatto ciò che le chiedeva lui, avrebbe ucciso Tolga. Ora che si è sposata con Behram, Oylum si sente sua prigioniera, tanto che persino Mualla la rimprovera nel momento in cui la vede pronta ad uscire di nuovo con le amiche: questo non è il comportamento che dovrebbe tenere una donna sposata!

Tarik minaccia Behram... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Tradimento

Mentre Oylum e Mualla stanno discutendo piuttosto animatamente, all'improvviso sopraggiunge Tarik, il quale pretende una spiegazione: vuole sapere perché le due tanno litigando, ed Oylum sembra tanto infelice. Poco dopo, arriva anche Behram, che si affretta ad ammonire sua madre: sua moglie può entrare ed uscire da casa propria quando vuole. Dopodiché, invita Tarik a fermarsi per un caffè, ma quest'ultimo non è dell'umore giusto. Tarik avvisa Behram: non esiterà a portarsi via sua figlia, se la vedrà piangere anche soltanto una volta...

Yesim tenta di rapire Oyku, nelle Anticipazioni della puntata del 12 aprile 2025 di Tradimento

Yesim non si dà per vinta: pretende di scoprire dove si trovi la piccola Oyku, senza la quale non riesce più a vivere. Infatti, da quando ha scoperto che Tarik e la bambina non si trovano più nell'hotel in cui alloggiavano, si è agitata ancora di più. Ora, però, riesce finalmente a rintracciare Oyku, e si affretta a raggiungerla per rapirla. Quando l'ex amante coglie in flagrante la mora e sua zia Ilknur, furibondo, le caccia in malo modo, impedendo loro di portarsi via la figlioletta. Intanto, Zelis informa Ozan e Mesut di non essere riuscita nel suo scopo: non è stata in grado di fotografare i conti di Oltan, poiché quest'ultimo l'ha chiamata proprio al momento sbagliato. La giovane ci tiene anche a sottolineare che presto ci proverà di nuovo, e che stavolta non fallirà...

Tradimento va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.10, il venerdì sera anche alle ore 21.35, il sabato alle ore 14.35 e la domenica pomeriggio alle ore 14.20 sempre su Canale 5.