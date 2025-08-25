Beautiful: Thomas perderà di nuovo il controllo?

Anticipazioni TV

Thomas è davvero cambiato oppure, sotto sotto, non ha ancora superato le sue ossessioni e nelle prossime puntate di Beautiful combinerà qualche disastro?

Thomas è davvero cambiato oppure perderà di nuovo il controllo? È la domanda che ci stiamo facendo in questi giorni, complici le repliche di Beautiful andate in onda nelle settimane di Ferragosto ma anche la notizia del ritorno del Forrester nelle puntate americane della Soap. Il figlio di Ridge e Taylor ha fatto di tutto per mostrare di essere un uomo diverso ma non è riuscito a convincere tutti ma forse, questa volta, è arrivato il momento di dargli davvero fiducia a meno che, nei prossimi episodi USA non ne combini una delle sue… e non ci sentiamo di escluderlo. Ma spieghiamoci meglio.

Beautiful: Thomas in lotta contro Finn ma chi ha ragione

Con il ritorno di Xander Avant, Thomas ha dovuto affrontare una vecchia ferita, che la famiglia Forrester avrebbe voluto tenere ben chiusa. L’Avant ha riportato in luce la questione Emma Barber, collegata – a doppia mandata – con lo scandalo delle culle e con il “rapimento” di Beath. Thomas ha dovuto di nuovo giustificarsi e raccontare alla Logan di aver sì inseguito la Barber ma di non aver mai e poi mai orchestrato di ucciderla. Peccato che Finn non ne sia così sicuro. Il dottore è certo che suo cognato sia un uomo pericoloso e che nessuno, compresa Steffy, dovrebbe frequentare. Ma forse il dottore, stavolta, sta esagerando.

Sì perché Thomas ha dimostrato di essere cambiato e di voler il bene della sua famiglia nonché di essere diventato un buon padre... almeno sino a ora!

Beautiful: Thomas è davvero cambiato (almeno per ora)

Nelle prossime puntate di Beautiful sarà sempre più evidente che Thomas non sia più lo stesso di una volta. Sì certo, avrebbe potuto correre ad aiutare Emma (che forse si sarebbe addirittura salvata) e avrebbe potuto confessare a Hope molto prima di essere stato coinvolto nell’inseguimento della ragazza, ma ha comunque vissuto nel rimorso e tentato di rimediare ai suoi errori, con un atteggiamento irreprensibile, anche quando si tratta di Hope. E sì perché invece di organizzare mezzucci per convincere la Logan a sposarlo, sta attendendo con pazienza e nei prossimi episodi prenderà una decisione saggia per sé stesso e per Douglas.

Thomas capirà molto presto, questi episodi arriveranno prossimamente su Canale5, che Hope non ha intenzione di sposarlo e probabilmente né ora né mai. Il ragazzo le chiederà un’altra volta di diventare sua moglie ma al suo nuovo No, comincerà a credere che i consigli di Steffy corrispondano a verità e che debbano essere seguiti. Penserà quindi di partire per Parigi per levarsi dalla testa la Logan e per evitare di stare male lui e di creare dolore anche in Douglas, il suo adorato bambino che ha sperato sino all’ultimo che mamma Hope diventasse la moglie di papà Thomas. Insomma il figlio di Ridge farà una scelta importante per se stesso e per suo figlio, atta a non perdere il controllo e dimostrerà a tutti - ancora una volta - di aver capito dove in passato ha sbagliato e di essere deciso a non lasciarsi più condizionare dal suo amore, evidentemente impossibile, per la Logan.

Beautiful: Thomas sta tornando, rimarrà fedele alle sue scelte?

Thomas ha deciso di trasferirsi a Parigi e là ha cominciato una nuova vita. È quello che sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful e che vedremo, tra non molto, in quelle italiane. Il Forrester ha fatto ritorno, brevemente a Los Angeles, e ha confidato a Hope di essersi fidanzato con Paris ma di essere comunque pronto a lasciarla per stare con lei. Più che di un’ulteriore dichiarazione si è trattata di una prova del nove, fallita miseramente (come il ragazzo già immaginava) con la Logan sempre più convinta di non voler sposare nessuno, non solo lo stilista

Ma con Hope fidanzata con Carter le cose potrebbero cambiare e la situazione potrebbe degenerare. Sì perché Thomas tornerà presto a casa e nelle prossime puntate (americane) della Soap lo vedremo aggirarsi alla Forrester come se non se ne fosse mai andato. Il ragazzo potrebbe dimostrare un grande fastidio per il fidanzamento della sua ex amante con il Walton e potrebbe persino scattare qualcosa di pericoloso in lui. Insomma Thomas potrebbe perdere il controllo nel vedere Hope amoreggiare con l’avvocato a cui ha detto di sì mentre con lui non ha mai voluto andare oltre una relazione focosa e soddisfacente ma priva di legami ufficiali. È pur vero che Thomas dovrebbe tornare fidanzato con Paris e che i due stiano per convolare a nozze ma nulla è impossibile nel patinato mondo degli stilisti di Los Angeles e sebbene il figlio di Ridge abbia mostrato di essere molto cambiato in questi anni, tutto potrebbe essere vanificato in un solo minuto, riportando il cognato di Finn a essere l’uomo pericoloso che era un tempo. Noi ovviamente speriamo che questo non succeda ma la paura che accada, lo ammettiamo, è tanta.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.