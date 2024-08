Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 23 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 agosto 2024 - Hope spererà di dimenticare i suoi sogni su Thomas, passando finalmente una notte d’amore con il marito. La Logan e Liam cercheranno di recuperare il tempo perduto ma durante il momento intimo, la figlia di Brooke tornerà a fantasticare sul Forrester. Questo la spaventerà moltissimo e le farà lasciare lo chalet in fretta e furia, trovando la scusa di dover andare a parlare di una cosa molto urgente con sua madre. La ragazza arriverà a casa di Brooke e vi troverà Ridge. Delusa da questa scoperta, aspetterà che lo stilista se ne sia andato, per entrare nella villa e accuserà la mamma di aver tradito la fiducia di Taylor. Qui la trama completa di Beautiful.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 23 agosto 2024 - Aslan e Cihan sono furibondi. Ilyas ha attentato alle loro vite, ed il secondo potrebbe dover presto dire addio alla compagna e al figlioletto. Insieme, i due stanno cercando il modo migliore per farla pagare al loro nemico. Pertanto, Aslan e Cihan giungono alla conclusione di dover fare un tentativo sfruttando un infiltrato nel suo quartiere, ma, purtroppo, fanno un buco nell'acqua: riescono soltanto a trovare e far fuori Gokhan. Intanto, Devin sta per fare una scoperta che potrebbe ribaltare tutte le carte in tavola: è incinta. Nel mentre, Ilyas invia a Hulya un ultimatum... Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 agosto 2024 - Mercedes non ha dubbi: Jimena non ha alcuna colpa per quello che è accaduto. D'altro canto, Cruz crede che la nuora non sia per niente lucida, quindi potrebbe essere in grado di compiere qualsiasi follia. Allora, i Duchi de Los Infantes decidono che è giunto il momento di riportare Jimena a casa. Intanto, Petra confessa a Feliciano la verità sul perché decise di fingersi sua sorella, e lui reagisce male: l'accusa di avergli mentito sin dalla nascita. Catalina, invece, continua ad essere in bilico tra la vita e la morte. Dato che ha urgente bisogno dell'ossigeno che però non arriva, Mauro e Pelayo partono in motocicletta per recuperarlo, ma al ritorno la moto subisce un guasto ai freni. Nel frattempo, Lope torna alla tenuta, e Valentin continua a corteggiare Maria. Per finire, Manuel fa una scoperta che lo mette in allarme: su un tessuto della stanza della sorella c'è traccia di benzina... Qui la trama completa de La Promessa.

