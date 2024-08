Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 22 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 agosto 2024 - Taylor sarà in serio pericolo. Il patto siglato con Brooke rischierà di venire spazzato via in un solo colpo. La sua nuova amica continuerà a parlare con Ridge e dopo aver finito di parlare dei bei vecchi tempi e di quanto si sono mancati, i due si separeranno per la notte. La Logan salirà al piano di sotto e lascerà che il suo ex finisca di bere il suo bicchiere di vino, prima di andarsene. Peccato che il Forrester non se ne vada prima di vederla riscendere le scale. Brooke si presenterà al piano inferiore ore dopo, convinta di essere rimasta sola, e lo farà con una sexy lingerie addosso. Lo stilista sarà ancora là e non riuscirà a mantenere il sangue freddo. Tra i due scoccherà la scintilla e finiranno quasi per cedere alla passione. Solo lo stop in extremis della madre di Hope eviterà il peggio. Qui la trama completa di Beautiful.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 22 agosto 2024 - Ilyas sta per dimostrare che è un uomo di parola, e che con lui non si può affatto scherzare: sta per dare seguito alle sue minacce. La famiglia Soykan sta per raggiungere il cimitero per rendere omaggio al defunto Yusuf, dato che è l'anniversario della sua morte. A questo punto, però, come previsto, due poliziotti bussano alla porta della villa, poiché stanno conducendo le indagini sull'omicidio di Atilla. Intanto, Ilyas sta facendo installare una bomba su una delle automobili dei Soykan, pianificando di farla esplodere proprio durante la loro visita alla lapide di Yusuf... Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 agosto 2024 - Jana scopre un incendio nella stanza di Jimena. La domestica e Romulo portano in salvo sia Catalina che la duchessa. Salvador allerta Mauro, così i due e tutti gli altri membri della servitù si danno da fare per spegnere le fiamme. Il vecchio maggiordomo ha inalato troppo fumo - il che potrebbe aggravare il suo problema polmonare -, proprio come la marchesina. Catalina, tra l'altro, ha una gamba ustionata. Le sue condizioni appaiono sin da subito gravi, tanto che non riesce neanche a rivelare che sia stata Jimena ad appiccare l'incendio. Abel rassicura tutti, dichiarando che ci sarebbe una terapia alternativa per salvare la vita alla giovane; la brutta notizia, però, è che serve l'ossigeno da recuperare a Villalquino. Quando Cruz lo scopre, attraverso Petra, corrompe l'autista che deve trasportare l'ossigeno affinché ritardi il più possibile. E mentre la duchessa continua a sostenere di non sapere come sia scoppiato l'incendio, i suoi genitori la raggiungono alla tenuta... Qui la trama completa de La Promessa.

