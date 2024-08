Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 20 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 20 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 20agosto 2024 - Liam, ancora furioso per ciò che ha visto, accusa Hope: è colpa sua se ha perso le staffe, dato che è così teso da quando lei ha deciso di riassumere Thomas alla Forrester Creations. Al termine di questa discussione, lui se ne va e la Logan junior resta da sola, a fantasticare... di baciare lo stilista! Qui la trama completa di Beautiful.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 20 agosto 2024 - Yagmur era felice di essere stata accolta a casa Soykan, dove ogni giorno ci si riuniva attorno al tavolo come una vera famiglia, ciò che le era sempre mancato. Tuttavia, la giovane sta prendendo atto del fatto che "non è tutto oro ciò che luccica". Esasperata dalle tensioni che si sono venute a creare alla villa, Yagmur decide di darsi alla fuga e di tornare a stare nell'abitazione in cui viveva con Devin. Intanto, Aslan si prepara ad affrontare Ilyas. Ormai non c'è più alcun dubbio: tra le loro famiglie è guerra aperta. L'uomo, furente, giura vendetta e promette che sterminerà la famiglia Soykan! Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 20 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 20 agosto 2024 - Curro, dopo il riavvicinamento con Martina, comunica alla famiglia che resterà alla tenuta: non partirà per andare a studiare all'università in Inghilterra. Cruz e Lorenzo non prendono per niente bene questa notizia, mentre Alonso appoggia a pieno il nipote. Intanto, il sergente Funes fa sapere a Petra e a Feliciano che l'indagine sulla misteriosa morte del loro padre è ufficialmente chiusa. Entrambi tirano un sospiro di sollievo. Jimena, invece, proprio durante l'incontro d'affari di Catalina e Pelayo con il signor Cavendish ha l'ennesimo crollo nervoso...Qui la trama completa de La Promessa.

