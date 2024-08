The Family Anticipazioni 20 agosto 2024: Yagmur in fuga dai Soykan!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di The Family in onda il 20 agosto 2024 su Canale 5: Yagmur non ne vuole più sapere dei Soykan!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family sono sconvolgenti. Nell'episodio in onda il 20 agosto 2024, anche questa settimana eccezionalmente alle 14:10, i Soykan, prevedendo un interrogatorio della polizia a causa dei recenti avvenimenti, convocano l'avvocato Cagri per preparate tutti i membri alle possibili domande che faranno loro. Ciascuno di loro avverte la pressione di mantenere questi terribili segreti ed il peso delle recenti azioni, altrettanto terribili. Intanto Yagmur, stressata dalle tensioni che si sono venute a creare alla villa, decide di darsi alla fuga e torna a stare nell'appartamento in cui viveva con Devin. Aslan, invece, affronta Ilyas: è guerra aperta tra le loro famiglie. L'uomo giura vendetta contro i Soykan, responsabili della morte del figlio Serhat, e promette che li sterminerà...

The Family Anticipazioni: Aslan uccide Atilla!

Nel giro di qualche ora ci sono stati due omicidi. Hulya ha ordinato l'assassinio di Buket, la moglie dell'avvocato Suat, certa che soltanto così potesse proteggere gli affari della sua famiglia. Aslan, invece, convinto che dietro l'avvelenamento di Ceylan ci fosse il viscido Atilla, è andato a prenderlo di petto fin dentro la sua villa per ammazzarlo. Una volta compiuto questo efferato delitto, il giovane ha deciso di dare alle fiamme sia il corpo del suo acerrimo nemico sia la sua casa...

The Family Anticipazioni: I Soykan pronti al peggio...

I Soykan non hanno alcun dubbio: presto la polizia andrà a bussare alla loro porta, visto che si sono venuti a verificare dei crimini che, in qualche modo, li vedono implicati. Pertanto, è chiaro che sia necessario giocare d'anticipo per non farsi cogliere impreparati, dato che è un lusso che non si possono concedere. Allora, i Soykan convocano l'avvocato Cagri affinché possa preparare tutti i membri alle possibili domande che gli agenti potrebbero fare loro in futuro. Ciascuno di loro avverte la schiacciante pressione di questi terribili segreti ed il peso delle recenti azioni altrettanto terribili...

Yagmur fugge dalla villa, nelle Anticipazioni di The Family del 20 agosto 2024

Yagmur era felice di essere stata accolta a casa Soykan, dove ogni giorno ci si riuniva attorno al tavolo come una vera famiglia, ciò che le era sempre mancato. Tuttavia, la giovane sta prendendo atto del fatto che "non è tutto oro ciò che luccica". Esasperata dalle tensioni che si sono venute a creare alla villa, Yagmur decide di darsi alla fuga e di tornare a stare nell'abitazione in cui viveva con Devin. Intanto, Aslan si prepara ad affrontare Ilyas. Ormai non c'è più alcun dubbio: tra le loro famiglie è guerra aperta. L'uomo, furente, giura vendetta e promette che sterminerà la famiglia Soykan!

