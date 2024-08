Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 agosto 2024 - il protagonista assoluto sarà Bill. Tutti a Villa Forrester non sapranno come ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per la sua famiglia. Liam e Wyatt non potrebbero essere più fieri di lui e del suo sacrificio mentre Katie si scioglierà in lacrime, ora certa di non essersi mai sbagliata su di lui e di aver avuto ragione nel credere che Bill Spencer fosse un uomo meraviglioso, che non poteva perdersi dietro a una criminale come la Carter. Intanto Brooke e Taylor rifletteranno sull’infarto della rossa. Le due si interrogheranno se la donna abbia davvero avuto un malore o se si tratti di una farsa, di cui lei è maestra. Qui la trama completa di Beautiful.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 16 agosto 2024 - benché si amassero alla follia, Yagmur ed Ekrem si sono detti addio. I due avevano confidato rispettivamente alla sorella e al capo di non aver mai amato nessun altro così prima, ma alla fine Hulya, che continuava a tramare nell'ombra per farli allontanare, ha avuto la meglio. Ed ora Yagmur ed Ekrem stanno avendo una lite piuttosto violenta, proprio come la signora con la sua ultima figlia. Ceylan si scontra con Hulya poiché lei continua ad intromettersi nella sua vita. Dopodiché, ancora nervosa, la giovane va a chiudersi in camera e prende una grande quantità di pasticche che le aveva dato Atilla... Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 agosto 2024 - Cruz non resisterà più e affronterà di petto Jimena. La marchesa, stanca del comportamento della nuora, le dirà esattamente quello che pensa di lei e le darà la colpa per l’atteggiamento di Manuel e pure per la sua fuga. Intanto Curro convincerà Martina a farsi visitare mentre Salvador, parlando con Feliciano, mostrerà di essere geloso di Valentin. Abel metterà in guardia i marchesi e dirà loro di tenere d’occhio Jimena e di chiamare uno psichiatra. Il dottore prescriverà riposo e farmaci. La marchesina non vorrà però prenderli, temendo di essere avvelenata. I domestici continueranno a mettere Mauro in difficoltà ma solo perché hanno ricevuto precisi ordini da parte di Don Romulo, che vuole mettere alla prova il suo pupillo. Don Alonso si opporrà al trasferimento di Curro in Inghilterra, spaventato dal possibile scoppio di un conflitto. Catalina rivelerà a Margarita di aver fatto un passo indietro con Pelayo ma di non aver alcuna intenzione di rinunciare al suo spirito libero neanche se dovesse sposarsi mentre Petra cercherà di convincere Feliciano a non andare alla Guardia Civile per denunciare la morte del padre e gli confesserà di essere sua madre. Jana e Maria saranno molto scosse quando scopriranno che qualcuno si è introdotto nella loro camera. Qui la trama completa de La Promessa.

