Beautiful, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 13 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 agosto 2024 - Sheila sarà tra la vita e la morte. La Carter, colta da un infarto mentre stava cercando di scappare, è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Tra i medici chiamati ad aiutarla ci sono anche Li e Finn. I due saranno incerti sul da farsi e capiranno di avere un’opportunità magica tra le mani. Potrebbero infatti liberarsi della rossa per sempre. Steffy spronerà il marito a lasciarla morire e così farà anche sua madre. Ma il dottore potrebbe non essere d’accordo con loro. Intanto Ridge chiamerà tutta la famiglia a raccolta a casa di Eric. Il Forrester, insieme a Bill, avrà intenzione di rivelare a tutti il piano orchestrato per arrestare la malefica rossa. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'11 al 17 agosto 2024.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 13 agosto 2024 - Devin sta per lasciare Aslan senza parole. La psicologa, fortemente timorosa per le sorti dell'amato marito, gli dà un suggerimento: forse la cosa migliore sarebbe far ricadere la colpa dell'omicidio di Sehrat sull'avvocato Suat, poiché, una volta espatriato, sarà comunque al sicuro, lontano dalle grinfie del potente e spregevole padre della vittima, Ilyas. In questo modo, né Aslan né l'avvocato rischierebbero la vita. Quando Cihan entra a conoscenza dell'inedito cinismo di Devin, la raggiunge perché ha bisogno di farle i suoi più sinceri complimenti: adesso sì che si sta dimostrando una vera e propria Soykan. Come reagirà la giovane a queste parole del cognato? Di certo, non resterà indifferente... Qui la trama completa di The Family.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 12 al 16 agosto 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 agosto 2024 - Cruz sarà ormai convinta che Curro sappia del suo passato e che costituisca per lei un vero problema. La marchesa vorrà cacciare di casa il ragazzo e chiederà Don Lorenzo di trovare una scusa per mandarlo via. Intanto Manuel non riuscirà a far accettare a Jimena il matrimonio di facciata e visto che marchesina continuerà a insistere per riavvicinarsi a lui, deciderà di lasciare la tenuta e fuggirà. Il ragazzo lascerà una lettera solo a Catalina, nella quale spiegherà alla sorella di non poterne più della sua situazione coniugale. Prima di partire metterà però in guardia Jana da Abel e le riferirà che il dottore pensa ancora che loro due siano fidanzati. La cameriera dovrà affrontare di nuovo il dottore. Jeronimo metterà in dubbio la lealtà di Pelayo e comincerà a pensare che i suoi sentimenti per Catalina possano creare danni ai loro affari. Curro deciderà di affrontare Martina, sempre più depressa e pallida. Mauro dovrà abituarsi al suo nuovo ruolo da maggiordomo e avrà qualche difficoltà mentre Lope, ora a Madrid, scriverà un messaggio ai suoi amici, nel quale Maria sarà menzionata in modo particolare. Salvador ne sarà molto geloso. Teresa convincerà Feliciano a raccontare la verità sull’incidente mortale del padre. Anche Simona, venuta a conoscenza di tutto, consiglierà al ragazzo di liberarsi di questo enorme peso. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'11 al 17 agosto 2024.