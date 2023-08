Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home my Destiny e Un Altro Domani: ecco cosa succederà alle Soap a Ferragosto 2023

Anticipazioni TV

Quale sarà la programmazione delle Soap per Ferragosto 2023? Ecco cosa succederà alle puntate delle Soap Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani.

Comincia ufficialmente la settimana di Ferragosto 2023 e per le Soap di Canale5 ci sono importanti cambiamenti all’orizzonte. Non tutto andrà come previsto e come sempre per Beautiful, Terra Amara, La Promessa, My Home My Destiny e Un Altro Domani. Vediamo insieme cosa succederà dal 14 al 20 agosto 2023.

Beautiful: ecco cosa succederà a Ferragosto 2023

Beautiful non va in vacanza ma verrà trasmesso in replica. La guida Mediaset ci rivela che la scelta di Canale5 è quella di non mandare in onda le puntate inedite della Soap e di riprendere al ritorno dei fan dalle vacanze. Beautiful si interromperà quindi nel momento in cui Sheila sta per uscire di prigione e Hope sta per scoprire un segreto molto scottante su sua zia Donna. Quello che ci aspetterà dopo Ferragosto 2023 sarà davvero scoppiettante.

Terra Amara: la prima stagione della Soap in replica a Ferragosto 2023

Terra Amara sarà trasmesso in replica ma diversamente da Beautiful, gli episodi che verranno trasmessi non saranno gli ultimi messi in onda ma i primi, della prima stagione. Riprenderemo quindi le vicende di Zuleyha e Yilmaz dal loro arrivo alla tenuta di Demir. L’appuntamento sarà lunghissimo sia il 14 che il 15 agosto con ben tre, quattro puntate.

La Promessa: la Soap sospesa il 14 e il 15 agosto 2023

La Promessa subirà una breve pausa. La Soap non andrà in onda il 14 e il 15 agosto 2023. Si tratterà di un piccolo stop, visto che dal 16 agosto in poi, sino a venerdì, andranno in onda le puntate inedite delle avventure di Jana e Manuel. L’appuntamento sarà sempre per le ore 14.45 su Canale5.

My Home My Destiny Anticipazioni: La Soap non va in onda il 14 e il 15 agosto 2023

Per My Home My Destiny, la nuova Soap turca di Canale5, ci sarà la stessa sorte de La Promessa. Salteranno le puntate del 14 e del 15 agosto 2023 e torneranno regolarmente a essere trasmesse, il 16 agosto 2023. Gli episodi saranno inediti e in caso di cambi di programmazione, vi avvertiremo.

Un Altro Domani: Le ultime puntate in onda a Ferragosto 2023

Per la Soap spagnola che racconta le vicende di Julia e Carmen, è previsto il gran finale. Un Altro Domani andrà in onda regolarmente a Ferragosto e l’ultima puntata dovrebbe andare in onda il 17 agosto 2023. Sarà un addio definitivo, visto che non sono previste nuove stagioni.

