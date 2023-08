Beautiful, Anticipazioni: ecco cosa succederà nelle puntate dopo Ferragosto 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella Soap dopo Ferragosto 2023. Ecco le Anticipazioni delle puntate inedite di Beautiful in arrivo su Canale5.

Le puntate inedite di Beautiful riprenderanno dopo Ferragosto 2023 e probabilmente le vedremo a partire dal 21 o dal 28 agosto 2023. Per il momento Canale5 ha deciso di mandare in onda le repliche degli ultimi episodi andati in onda, per permettere al pubblico di non perdere alcun nuovo appuntamento. Ma cosa succederà nella Soap al ritorno dalle vacanze? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Beautiful: Sheila scopre che Finn è vivo

Nelle puntate di Beautiful in onda prima di Ferragosto 2023 ci siamo fermati allo scontro tra Li e Sheila in prigione e avevamo già intuito che la Carter potesse avere un asso nella manica per uscire di prigione. La donna avrà una grande fortuna: una delle guardie è il suo vecchio amico Mike e l’aiuterà a evadere. Sheila avrà capito che Li le nasconde qualcosa e vorrà sapere perché. Appena sarà libera, per prima cosa, si presenterà a casa della dottoressa e scoprirà che Finn è ancora vivo e che giace in un letto, in una stanza dell’appartamento dell’altra sua mamma. La rossa farà di tutto per non perdere più l’occasione di avere un rapporto con lui e quando si accorgerà che Li vuole allontanarla, deciderà di eliminarla definitivamente.

Sheila inseguirà Li per tapparle la bocca per sempre e finirà per procurarle un incidente, apparentemente mortale. Poi tornerà al capezzale di Finn, in attesa che il ragazzo si svegli. Vi anticipiamo che succederà molto presto.

Beautiful Anticipazioni: Hope scopre la relazione tra Donna ed Eric

Eric e Donna verranno scoperti. La prima a trovarli in atteggiamenti intimi sarà Hope, che affronterà sua zia e poi Eric, affinché i due prendano una decisione che non faccia soffrire la loro famiglia. La piccola Logan darà preziosi consigli sia alla sua consanguinea sia al Forrester, che però non seguiranno. Continueranno anzi a vedersi mentre Quinn si struggerà sia per il suo matrimonio traballante sia per la scelta di Carter di sposarsi con Paris. La Fuller sarà persino incaricata di creare un anello di fidanzamento per la Buckingham anche se in cuor suo vorrà che il Walton ci ripensi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter chiede a Paris di sposarlo mentre Quinn…

Carter procederà con il suo progetto di sposare Paris e le chiederà ufficialmente di sposarlo. La ragazza sarà molto felice di tutto questo e ovviamente dirà di sì. Il Walton le proporrà di sposarsi presto e i due organizzeranno una cerimonia matrimoniale in fretta e furia vincendo, dopo diverse peripezie e convincimenti, pure la ritrosia di Grace. Ma le cose non andranno come previsto visto che, mentre tutti si prepareranno al sì tra l’avvocato e la Buckingham, Quinn scoprirà Eric a letto con Donna. Sarà tutta colpa dell’anello salvavita che la Fuller ha regalato al marito e che suonerà all’impazzata mentre lui sarà impegnato in un intimo avviluppamento con la Logan. La Fuller li scoprirà avvinghiati l’uno all’altra e finalmente tra lei e il consorte sarà messa la parola fine. Entrambi capiranno di essere innamorati di un’altra persona ed Eric spronerà la donna a correre a fermare le nozze del suo vero amore.

Vi anticipiamo che Quinn farà in tempo e che lei e Carter si lasceranno andare a un bacio appassionato davanti a tutti gli invitati al matrimonio. La scena sarà piuttosto particolare, romantica e surreale allo stesso tempo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.