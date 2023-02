Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 15 febbraio 2023

Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 febbraio 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, e Un Altro Domani, che andranno in onda oggi, 15 febbraio 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; per finire, alle 16.50, ci ritroveremo in Spagna, dove viaggeremo nel tempo...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 febbraio 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 15 febbraio 2023 - vedremo Hope di nuovo in grande difficoltà. La ragazza rivelerà al padre di essere perfettamente consapevole di non avere nessuno che la sostiene neanche suo marito. Hope ne sarà molto dispiaciuta e cercherà di farsi forza per poter affrontare una lunga lotta. Ignorerà però che i suoi problemi siano solo all'inizio. Qualcosa di tremendo sta per abbattersi su di lei. Intanto Steffy e Liam rifletteranno sui grandi problemi che il ritorno prima di Sheila e poi di Deacon stanno causando alla loro famiglia. I due saranno sempre più convinti a unire le forze per impedire che le cose degenerino. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 13 al 18 febbraio 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 15 febbraio 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 15 febbraio 2023 - Gaffur sta ancora provando ad ottenere il perdono da parte di Saniye. Quest'ultima, però, sembra piuttosto irremovibile. Saniye si sente ferita, e delusa: come potrebbe riaccogliere il marito traditore tra le sue braccia dopo aver scoperto che, oltre ed essere andato a letto con Seher, l'ha persino messa incinta? La cuoca non sente ragioni e, con il cuore a pezzi, persiste nel negare a Gaffur la possibilità di tornare a dormire a casa loro... Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 13 al 18 febbraio 2023.

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 15 febbraio 2023

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 15 febbraio 2023 - Ines capisce che suo figlio è preoccupato, il ragazzo non si è confidato con lei ma la libraia decide di chiedere aiuto e andare in fondo alla vicenda, è infatti sicura di non sbagliarsi: Ines si rivolge a Carmen chiedendole di indagare su cosa abbia in mente Victor. Julia nel frattempo ha scelto un ritiro spirituale per rilassarsi e recuperare le energie ma li si imbatte inaspettatamente in sua madre. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Altro Domani dal 13 al 17 febbraio 2023.