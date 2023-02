Terra Amara Anticipazioni 15 febbraio 2023: Yilmaz scopre che Zuleyha è incinta! Ecco la sua reazione...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda mercoledì 15 febbraio 2023 su Canale 5 rivelano che Yilmaz viene a sapere della gravidanza di Zuleyha e...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 febbraio 2023, alle 14.10, Yilmaz ha appreso che Zuleyha è incinta, ed è evidentemente turbato. Inoltre, il rancore che nutre nei confronti di Demir si fa sempre più forte. Intanto, quest'ultimo continua ad accusare la moglie di averlo tradito con l'ex fidanzato, e, come se non bastasse, non riesce ad accettare il pensiero che la Altun lo abbia sposato soltanto per salvare la vita all'Akkaya. Intanto, Gaffur continua a tentare di ricucire il rapporto con Saniye, ma lei, ancora ferita e delusa, gli impedisce di tornare a dormire a casa loro.

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz scopre che Zuleyha è incinta...

Yilmaz viene a sapere che Zuleyha è in dolce attesa. L'ex meccanico è sotto shock. L'Akkaya continuerà a restare turbato dalla notizia che ha ricevuto, ed intanto continuerà a nutrire sempre più rancore nei confronti di Demir. Quest'ultimo lo ha privato della possibilità di vivere la vita che sognava, quella che credeva fermamente avrebbe vissuto: un'eterna quotidianità al fianco dell'amata, che lo avrebbe presto reso marito e padre...

Terra Amara Anticipazioni: Demir sconvolto...

Non si placa l'ira funesta dello Yaman. L'uomo continua ad accusare la Altun di essere una traditrice. Per Demir non ci sono dubbi: la moglie è andata a letto con l'ex fidanzato, ed ora aspetta un figlio da lui. Inoltre, al culmine dell'accesa lite, Zuleyha gli ha rivelato di averlo sposato soltanto perché in questo modo avrebbe salvato la vita a Yilmaz. Hunkar la minacciava. Il signore di Cukurova non riesce proprio ad accettarlo...

Saniye non perdona Gaffur, nelle Anticipazioni del 15 febbraio 2023 di Terra Amara

Gaffur sta ancora provando ad ottenere il perdono da parte di Saniye. Quest'ultima, però, sembra piuttosto irremovibile. Saniye si sente ferita, e delusa: come potrebbe riaccogliere il marito traditore tra le sue braccia dopo aver scoperto che, oltre ed essere andato a letto con Seher, l'ha persino messa incinta? La cuoca non sente ragioni e, con il cuore a pezzi, persiste nel negare a Gaffur la possibilità di tornare a dormire a casa loro...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 13 al 18 febbraio 2023.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10.