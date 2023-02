Beautiful Anticipazioni 15 febbraio 2023: Hope contro tutti ma per lei si mette molto male

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 febbraio 2023. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 ci dicono che Hope continuerà a difendere le sue posizioni e si renderà conto di essere rimasta sola ad affrontare le difficoltà.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 15 febbraio 2023. Nell'episodio della Soap che andrà in onda alle ore 13.45 su Canale5 vedremo Hope di nuovo in grande difficoltà. La ragazza rivelerà al padre di essere perfettamente consapevole di non avere nessuno che la sostiene neanche suo marito. Hope ne sarà molto dispiaciuta e cercherà di farsi forza per poter affrontare una lunga lotta. Ignorerà però che i suoi problemi siano solo all'inizio. Qualcosa di tremendo sta per abbattersi su di lei. Intanto Steffy e Liam rifletteranno sui grandi problemi che il ritorno prima di Sheila e poi di Deacon stanno causando alla loro famiglia. I due saranno sempre più convinti a unire le forze per impedire che le cose degenerino.

Anticipazioni Beautiful: Hope si confida con Deacon e gli rivela di essere delusa da Liam

Hope ha capito di essere sola contro tutti nel suo disperato tentativo di recuperare il rapporto con suo padre. La ragazza ha ben compreso che Ridge e Liam non la sosteranno mai e teme che anche Brooke non prenda posizione. La piccola Logan si confiderà con suo padre. Deacon l'ha raggiunta allo chalet dopo la sua chiamata ed è felicissimo di festeggiare il Ringraziamento con lei, anche se per poche ore. La giovane gli confesserà di essere molto preoccupata e anche delusa dall'atteggiamento del suo patrigno ma soprattutto da quello di suo marito. Avrebbe infatti sperato, che visto i precedenti con Bill, Liam la potesse capire. Ma così non è stato e forse non lo sarà mai.

Hope sola contro tutti: ecco le Anticipazioni di Beautiful del 15 febbraio 2023

Hope confesserà a Deacon di aver deciso di continuare a vederlo anche se la sua famiglia le volterà le spalle. La ragazza dirà al padre di essere pronta a tutto pur di stare con lui e di ricostruire un rapporto tra loro. Gli dirà anche che l'unica persona che forse potrebbe capirla, è sua madre. Hope sarà convinta che Brooke possa riuscire almeno a non ostacolarla. La giovane dovrà però abbandonare la dolce conversazione con il padre, per tornare in ufficio e sbrigare alcune importanti faccende. E sarà proprio da quel momento che le cose degenereranno.

Beautiful Anticipazioni: Steffy e Liam uniti contro Deacon mentre Ridge...

Steffy e Liam saranno tornati alla Forrester prima di Hope. I due riveleranno di essere molto spaventati da come stanno andando le cose e il Ringraziamento non è riuscito a calmarli. Sia la Forrester che lo Spencer sono pronti a fare qualsiasi cosa per impedire che Deacon e Sheila possano scombussolare la loro famiglia e si prometteranno l'un l'altra di aiutarsi. Questa alleanza non piacerà per nulla a Hope, che li troverà a parlare di lei e di suo padre. La giovane andrà su tutte le furie. Intanto Ridge deciderà di chiarire con Hope e si recherà allo chalet per un faccia a faccia con la figliastra. Ma al suo arrivo, in casa, troverà un ospite completamente inatteso e sgradito.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 febbraio 2023

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.