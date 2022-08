Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani Anticipazioni: Puntate di oggi 12 agosto 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, Un Altro Domani - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 agosto 2022.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara e Un Altro Domani che andranno in onda oggi, 12 agosto 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, andremo in Turchia alle 14.10; per finire, alle 15.45 torneremo in Spagna, saltando dall'odierna Madrid alla Guinea Spagnola degli Anni Cinquanta.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 agosto 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 agosto 2022 - Thomas accetta di buon grado la richiesta di Liam di occuparsi della sua famiglia, cosa che lascia attoniti sia Wyatt che Hope. Liam è in prigione e ha chiesto a Thomas di stare accanto a Hope e ai suoi figli. Nel frattempo, Steffy decide di andare a trovarlo in carcere. Qui la trama completa di Beautiful

Terra Amara: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 12 agosto 2022

Nella Puntata di Terra Amara di - oggi 12 agosto 2022 - alla tenuta, Zuleyha si sta riprendendo. L'ex sarta, dopo lo sconvolgente incontro con Yilmaz, si è lanciata dall'automobile in corsa dello Yaman, riportando così delle gravi ferite. In villa, adesso, si sta spargendo la voce che sia stato proprio il signore a fare del male alla Altun. In realtà, benché Demir fosse fuori di sé dalla gelosia, e dalla rabbia, si è preso cura della moglie. Nel frattempo, l'ex meccanico sta raggiungendo Zuleyha, sperando di poter avere un confronto con lei; tuttavia, durante il tragitto, l'Akkaya investe un povero pastorello... Qui la trama completa di Terra Amara

Un Altro Domani: Le Trame della puntata in onda oggi 12 agosto 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 12 agosto 2022 - tra Kiros e Carmen la situazione si fa sempre più intima, senza dubbio sta nascendo qualcosa di molto speciale tra i due giovani. Ecco perché, in occasione di un pranzo a sorpresa organizzato da Víctor per riunire le due famiglie, Kiros diverrà presto caso di discussione. Il ragazzo sarà preso di mira da Victor e Carmen non potrà che soffrirne. La ragazza, sottoposta a forti pressioni, capisce che è giunto il momento di fare una scelta e dare una risposta a Victor riguardo alla proposta di fidanzamento. Entrambe le famiglie sono con il fiato sospeso. Anche Angel è costretto a fare i conti con Alicia e i suoi veri sentimenti. Riuscirà a trovare il coraggio per confessare la verità? Qui la trama completa di Un Altro Domani

