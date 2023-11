Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 novembre

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 8 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 8 novembre 2023 - Brooke deciderà di perdonare Ridge per il bacio con Taylor. La Logan rivelerà al marito di essere sì delusa per quello che è successo a Montecarlo ma di capire anche che lui e la Hayes siano legati da un rapporto molto intenso e affettuoso, tale da portarli – in quel momento di gioia – a farsi più vicini. La bionda comprenderà il consorte ma poi si confronterà energicamente con lui su Thomas e sulla sua decisione di riprendere Douglas a vivere con lui. Intanto il Forrester junior cercherà di convincere Hope a non mettergli i bastoni tra le ruote e ad aiutarlo a recuperare il rapporto con il figlio. Deacon invece incontrerà una donna molto affascinante a Il Giardino.Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 6 all'11 novembre 2023.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 8 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 8 novembre 2023 - Fekeli è teso come una corda di violino. Fikret gli ha rivelato di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman senior, e di essere determinato a vendicarsi del fratellastro. Infatti, a causa del padre biologico, lui e la madre, Safiye, vissero una vita miserevole; per Fikret, è giunto il momento che l'unico membro della famiglia Yaman che non è ancora morto, ossia Demir, la paghi. Lo zio vorrebbe che desistesse, ma non riesce a convincerlo. Bisognoso di una mano per raggiungere il proprio scopo, Fekeli si è rivolto a Lutfiye, zia del ragazzo. Lutfiye, concorde con l'uomo, ha deciso di seguirlo a Cukurova per incontrare Fikret, e per parlarci a quattr'occhi. Il padrino del defunto Yilmaz, conscio dell'influenza che la donna ha sul nipote, le chiede di stabilirsi lì: devono fare fronte comune per placare la sua ira. Lutfiye accetta. Qui la trama completa di Terra Amara.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 6 al 12 novembre 2023.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 novembre 2023 - Manuel e Jana passeranno dei momenti magici. I due ragazzi voleranno di nuovo insieme e durante la traversata, il marchese comincerà ad avere dei ricordi confusi sulla giovane in sua compagnia. Il profumo dei capelli della cameriera gli scatenerà la memoria. Una volta a terra, correrà da Mauro e gli chiederà informazioni sulla bionda. Il cameriere gli confermerà che Jana gli è stata molto vicina durante il periodo della sua malattia e che ha fatto per lui anche di più. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 6 al 10 novembre 2023.