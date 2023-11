La Promessa Anticipazioni 8 novembre 2023: Il profumo di Jana scatena i ricordi di Manuel. La memoria comincia a tornare...

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l'8 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che il profumo di Jana scatenerà i ricordi di Manuel. Sarà arrivato il momento di recuperare tutta la memoria?

Le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda l’8 novembre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, ci rivelano che Manuel e Jana passeranno dei momenti magici. I due ragazzi voleranno di nuovo insieme e durante la traversata, il marchese comincerà ad avere dei ricordi confusi sulla giovane in sua compagnia. Il profumo dei capelli della cameriera gli scatenerà la memoria. Una volta a terra, correrà da Mauro e gli chiederà informazioni sulla bionda. Il cameriere gli confermerà che Jana gli è stata molto vicina durante il periodo della sua malattia e che ha fatto per lui anche di più.

Anticipazioni La Promessa: Manuel e Jana in volo insieme

Jana e Manuel sono di nuovo vicini. Il momento che la cameriera aspettava le si è presentato prima del previsto. La ragazza ha approfittato del suo incontro casuale con il Lujan nell’hangar, per provare a scatenare in lui dei ricordi. Gli ha proposto e ha ottenuto di volare un’altra volta insieme. Il marchese, senza sapere neanche perché, ha accettato di slancio e i due ragazzi si sono presto ritrovati a solcare i cieli sopra la tenuta e godersi il panorama e la reciproca compagnia.

La Promessa Anticipazioni: Il profumo di Jana scatena in Manuel ricordi confusi

Durante il volo, Manuel sentirà il profumo dei capelli di Jana, un odore inconfondibile di camomilla, già sentito dal marchesino e a lui molto caro. Saranno proprio i capelli biondi della cameriera a scatenare in lui alcuni ricordi, confusi ma molto forti. Il ragazzo non riuscirà a nascondere a se stesso di essere rimasto turbato dalla cosa e vorrà vederci chiaro. Chiederà quindi all’unica persona a cui potrà confidare questi particolari pensieri: Mauro.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Mauro conferma a Manuel che Jana gli era molto cara

Manuel chiederà a Mauro di raccontargli qualcosa in più su Jana. Il ragazzo farà capire al cameriere di aver recuperato qualcosa dalla memoria e di avere l’idea che la ragazza abbia a che fare con lui, molto più di quanto ora ricordi. Mauro sarà felice di dirgli che Jana gli è stata molto vicina durante la sua malattia e che, già in precedenza, gli era molto legata. Gli confermerà dunque le sue sensazioni ma basterà per fargli ricordare tutto il suo amore?

