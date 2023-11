Terra Amara Anticipazioni 8 novembre 2023: Fekeli fa una proposta a Lutfiye. Ecco di che cosa si tratta

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda l'8 novembre 2023, alle 14:10, Zuleyha e Demir si stanno godendo la loro secondo luna di miele, e non potrebbero essere più felici di così. Intanto, Fekeli propone a Lutfiye di stabilirsi a Cukurova per cercare di aiutarlo a tenere a bada Fikret. La donna accetta di buon grado.

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha si dichiara a Demir!

Per la prima volta dal momento in cui si sono messi insieme, Demir e Zuleyha appaiono come una vera e propria coppia. Lei, infatti, gli ha confessato che, in seguito alla tragica morte di Yilmaz, giorno dopo giorno, ha cominciato a provare un sentimento sincero nei suoi confronti. Ha fatto fatica ad accettarlo, avendo come l'impressione di tradire la memoria del defunto amato, però, alla fine, si è dovuta piegare alla volontà del proprio cuore, che continuava ad invocare a gran voce il nome del marito. Pertanto, si è dichiarata.

Terra Amara Anticipazioni: Demir e Zuleyha in luna di miele...

Lo Yaman, colpito dalle inaspettate parole dell'Altun, ha capito di non aver mai smesso di amarla, e di non amare nessun'altra, neanche Umit. Allora, l'imprenditore si è scusato con la consorte per il modo in cui l'ha bistrattata in passato, quando cercava di tenerla legata a sé con la forza. Dopodiché, Demir le ha chiesto di nuovo la mano. Ora, innamorati come non mai, i due si stanno godendo la loro seconda luna di miele...

Lutfiye si stabilisce a Cukurova, nelle Anticipazioni di Terra Amara dell'8 novembre 2023

Fekeli è teso come una corda di violino. Fikret gli ha rivelato di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman senior, e di essere determinato a vendicarsi del fratellastro. Infatti, a causa del padre biologico, lui e la madre, Safiye, vissero una vita miserevole; per Fikret, è giunto il momento che l'unico membro della famiglia Yaman che non è ancora morto, ossia Demir, la paghi. Lo zio vorrebbe che desistesse, ma non riesce a convincerlo. Bisognoso di una mano per raggiungere il proprio scopo, Fekeli si è rivolto a Lutfiye, zia del ragazzo. Lutfiye, concorde con l'uomo, ha deciso di seguirlo a Cukurova per incontrare Fikret, e per parlarci a quattr'occhi. Il padrino del defunto Yilmaz, conscio dell'influenza che la donna ha sul nipote, le chiede di stabilirsi lì: devono fare fronte comune per placare la sua ira. Lutfiye accetta.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.