Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'8 novembre 2023: Brooke dichiara guerra a Thomas e a Ridge per proteggere Douglas!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda l'8 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke perdonerà Ridge per il bacio con Taylor ma non sopporterà che il marito difenda suo figlio Thomas.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 l’8 novembre 2023, alle ore 13.45, Brooke deciderà di perdonare Ridge per il bacio con Taylor. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Logan rivelerà al marito di essere sì delusa per quello che è successo a Montecarlo ma di capire anche che lui e la Hayes siano legati da un rapporto molto intenso e affettuoso, tale da portarli – in quel momento di gioia – a farsi più vicini. La bionda comprenderà il consorte ma poi si confronterà energicamente con lui su Thomas e sulla sua decisione di riprendere Douglas a vivere con lui. Intanto il Forrester junior cercherà di convincere Hope a non mettergli i bastoni tra le ruote e ad aiutarlo a recuperare il rapporto con il figlio. Deacon invece incontrerà una donna molto affascinante a Il Giardino.

Anticipazioni Beautiful: Brooke perdona Ridge

Ridge ha gelato Brooke e le ha spezzato il cuore, rivelandole di aver baciato Taylor a Montecarlo. Il Forrester ha confessato tutto quello che lo ha turbato e che non ha avuto il coraggio di dirle, sino a ora. La Logan è rimasta senza parole. Dopo essersi fatta forza e capito il momento di debolezza del marito – che ha vissuto delle ore molto intense e dolci per via di Steffy – deciderà di perdonarlo. Dirà al consorte di voler dimenticare quanto accaduto, di voler ricominciare e di capire perfettamente come debba essersi sentito e quali sentimenti debba aver provato, tali da avvicinarlo alla sua ex moglie, madre di sua figlia.

Beautiful Anticipazioni: Brooke e Ridge in disaccordo su Thomas

Brooke perdonerà Ridge ma i due finiranno comunque per discutere a causa di Thomas. La Logan andrà su tutte le furie quando il marito le dirà di supportare il progetto del figlio di recuperare il suo rapporto con Douglas e di voler ricreare la loro famiglia. La bionda riferirà al marito di non essere per nulla d’accordo con lui e di non ritenere il figliastro capace di curarsi di un bambino. Per lei, Douglas dovrà rimanere con Hope e Liam, per sempre. Ridge non ci starà e continuerà a dire alla consorte di voler aiutare il suo primogenito a diventare una persona e un padre migliore.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas chiede a Hope di non ostacolarlo con Douglas

Brooke e Ridge discuteranno animosamente alla Forrester Creations mentre Hope e Thomas si scontreranno allo chalet. Il Forrester junior chiederà all’ex compagna di dargli la possibilità di recuperare il suo rapporto con Douglas e di lasciare che il bambino vada a dormire a casa di Eric, con lui. La Logan si opporrà con tutte le sue forze e Thomas arriverà a chiederle il favore di non mettersi contro di lui e di non ostacolarlo con suo figlio. Intanto a Il Giardino, Deacon incontrerà una donna misteriosa – molto pericolosa - che lo stregherà a tal punto da fargli perdere la testa.

