Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 novembre

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 7 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.40 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 7 novembre 2023 - Thomas sarà più che convinto di voler riavvicinarsi a Douglas e di voler ricostruire il loro rapporto padre-figlio, che per anni non è stato coltivato. Il ragazzo troverà l’appoggio non solo di Taylor e Steffy ma anche di Eric e Ridge. Suo nonno sarà entusiasta di accoglierlo nella sua casa e non vedrà l’ora di spalancare le porte della sua enorme villa ai suoi nipotini. Ben diverso sarà invece l’atteggiamento di Brooke e Hope, che vorranno ostacolare il Forrester. La Logan senior cercherà di trovare in suo marito un valido alleato ma non farà in tempo a parlargli di Thomas. Ridge la fermerà rivelandole del suo bacio con Taylor. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 7 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 7 novembre 2023 - vedremo che il signore della villa è felice come poche altre volte nella propria vita: finalmente ha realizzato un sogno che sembrava impossibile da concretizzare, Zuleyha nutre nei suoi confronti un sentimento autentico e potente. Ora, Demir prende da parte l'ex sarta e le rivela che continua a sentirsi in colpa per il modo in cui l'ha trattata in passato: ha sofferto molto a causa sua, e non riesce ancora a perdonarselo. Dopodiché, il giovane la stupisce con un'insolita e dolce richiesta. Lo Yaman vorrebbe che l'Altun lo sposasse di nuovo, e stavolta per amore! Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 novembre 2023 - Jana e Manuel si troveranno di nuovo vicini. I due ragazzi si vedranno nell’hangar e la cameriera rivelerà al marchese di aver aiutato Catalina a ripristinare l’aereo e di averlo voluto fare anche per tornare a volare insieme a lui. La ragazza coglierà l’occasione per chiedergli di poter fare un ultimo giro insieme e Manuel accetterà. Qui la trama completa de La Promessa.

