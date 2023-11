La Promessa Anticipazioni 7 novembre 2023: Manuel e Jana di nuovo vicini ma durerà?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 7 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Manuel e Jana si ritroveranno nell'hangar e tra loro succederà qualcosa di imprevisto...

Nella puntata de La Promessa in onda il 7 novembre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, Jana e Manuel si troveranno di nuovo vicini. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i due ragazzi si vedranno nell’hangar e la cameriera rivelerà al marchese di aver aiutato Catalina a ripristinare l’aereo e di averlo voluto fare anche per tornare a volare insieme a lui. La ragazza coglierà l’occasione per chiedergli di poter fare un ultimo giro insieme e Manuel accetterà.

Anticipazioni La Promessa: Jana è delusa ma non mollerà la presa su Manuel

Manuel e Jimena sono marito e moglie. Il Lujan ha deciso di sposare la sua fidanzata nonostante suo padre lo abbia liberato da questo gravoso impegno. Il ragazzo ha voluto portare avanti il suo progetto amoroso, convinto – a causa del lavaggio del cervello fattogli dalla duchessina – che tra i due ci fosse un grande amore e grandi progetti. Questa novità ha stordito Jana, che non è riuscita a fermarlo, per paura di essere cacciata dalla tenuta e di dover dire addio a suo fratello. La cameriera però non avrà alcuna intenzione di gettare la spugna. Combatterà ancora per fargli tornare la memoria.

La Promessa Anticipazioni: Jana e Manuel di nuovo vicini

Jana avrà l’occasione di riavvicinarsi a Manuel molto prima di quanto sperasse. Il Lujan si recherà nell’hangar la mattina molto presto e incontrerà casualmente la cameriera. Il giovane le chiederà cosa ci faccia vicino al suo aereo e lei gli rivelerà di aver aiutato Catalina a rimetterlo a posto e di averlo fatto con grande piacere. Il marchese ne rimarrà molto colpito ma sgranerà ancora di più gli occhi quando Jana gli farà una proposta: volare con lui.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Manuel accetta di volare con Jana

Manuel non si ricorda di Jana ma accetterà con slancio la proposta della ragazza di volare insieme. Il giovane non saprà neanche perché sentirà l’esigenza di dirle di sì e si ritroverà, senza neanche accorgersi, in volo con lei sui cieli della tenuta. Sarà un momento molto bello, che lo porterà a sbloccare qualche suo ricordo. Vi anticipiamo che sarà il profumo della cameriera a sbloccare la sua memoria.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.