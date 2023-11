Terra Amara Anticipazioni 7 novembre 2023: Demir e Zuleyha pronti a sposarsi di nuovo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il 7 novembre 2023 su Canale 5 rivelano che Demir chiede la mano a Zuleyha!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 7 novembre 2023, alle 14:10, per la prima volta dopo anni, Zuleyha e Demir sembrano essere davvero innamorati. Lui, però, avverte ancora l'esigenza di chiederle scusa per il terribile trattamento riservatole in passato, quando cercava di tenerla stretta a sé con la forza. Dopodiché, lo Yaman chiede di nuovo la mano alla moglie!

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha si dichiara a Demir!

Dopo l'aggressione ed il ricovero in ospedale, Zuleyha ha sorpreso Demir con una dichiarazione d'amore. Di certo, quest'ultimo non si sarebbe mai e poi mai aspettato che la moglie un giorno potesse confessargli di amarlo. Infatti, benché lo Yaman non avesse mai smesso di considerare l'Altun l'unica donna della propria vita, si era rassegnato all'idea che lei, invece, non avrebbe mai potuto innamorarsi di qualcun altro: nel suo cuore c'era spazio soltanto per Yilmaz. Pertanto, l'uomo aveva dato avvio ad una relazione extra-coniugale, ed aveva persino giurato ad Umit che presto avrebbe divorziato da Zuleyha per ricominciare da capo con lei...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha e Demir sono ufficialmente una coppia!

Demir sa bene quale promessa ha fatto alla Kahraman, però adesso le cose sono cambiate. L'imprenditore non può fingere di aver dimenticato la consorte, e non può fingere di non voler provare ad essere per la prima volta una vera e propria famiglia con l'Altun. Così, lo Yaman senior ha messo immediatamente un punto alla tresca con il primario, per potersi dedicare anima e corpo all'amata e ai loro progetti, in ambito personale e lavorativo. Infatti, è persino uscito un articolo sul giornale in cui i due appaiono più affiatati che mai, pronti a mettere in atto i loro piani per migliorare la tenuta e tutta Cukurova!

Demir chiede a Zuleyha di sposarlo di nuovo, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 7 novembre 2023

Il signore della villa è felice come poche altre volte nella propria vita: finalmente ha realizzato un sogno che sembrava impossibile da concretizzare, Zuleyha nutre nei suoi confronti un sentimento autentico e potente. Ora, Demir prende da parte l'ex sarta e le rivela che continua a sentirsi in colpa per il modo in cui l'ha trattata in passato: ha sofferto molto a causa sua, e non riesce ancora a perdonarselo. Dopodiché, il giovane la stupisce con un'insolita e dolce richiesta. Lo Yaman vorrebbe che l'Altun lo sposasse di nuovo, e stavolta per amore!

