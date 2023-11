Beautiful, Anticipazioni Puntata del 7 novembre 2023: Ridge gela Brooke e le spezza il cuore!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 7 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Brooke non riuscirà a parlare con Ridge di Thomas. Il Forrester la gelerà rivelandole di aver baciato Taylor.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 7 novembre 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Thomas sarà più che convinto di voler riavvicinarsi a Douglas e di voler ricostruire il loro rapporto padre-figlio, che per anni non è stato coltivato. Il ragazzo troverà l’appoggio non solo di Taylor e Steffy ma anche di Eric e Ridge. Suo nonno sarà entusiasta di accoglierlo nella sua casa e non vedrà l’ora di spalancare le porte della sua enorme villa ai suoi nipotini. Ben diverso sarà invece l’atteggiamento di Brooke e Hope, che vorranno ostacolare il Forrester. La Logan senior cercherà di trovare in suo marito un valido alleato ma non farà in tempo a parlargli di Thomas. Ridge la fermerà rivelandole del suo bacio con Taylor.

Anticipazioni Beautiful: Thomas pronto a ricostruire il suo rapporto con Douglas

Thomas vuole fare ammenda dei suoi errori ed è pronto a ricostruire il suo rapporto con Douglas. Per farlo ha pensato di richiedere la custodia del bambino, affidata fino a ora in modo esclusivo a Hope. Il giovane stilista è più che convinto a voler andare avanti con questo obiettivo e Taylor e Steffy lo hanno spinto a dichiarare guerra alle Logan, se queste si metteranno contro. Thomas troverà un valido supporto anche in Eric e Ridge, che saranno felici della sua scelta. Suo nonno gli confesserà di essere più che mai orgoglioso di lui e di non vedere l’ora di vedere scorrazzare i suoi due nipotini nella sua grande villa.

Beautiful Anticipazioni: Brooke pronta a chiedere aiuto a Ridge per fermare Thomas

Brooke ha scoperto che Thomas rivuole Douglas ed è rimasta di sasso, esattamente come sua figlia. Hope è convinta che il suo ex stia commettendo un grande errore e che allontanare il bambino dalla casa in cui è sino a ora vissuto, felice, sia un atto meschino. Brooke prometterà alla figlia di intercedere per lei con Ridge, convinta che il Forrester le darà una mano e sarà d’accordo con loro. Ma la bionda si sbaglierà di grosso, anzi troverà un altro grande ostacolo da superare.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Ridge rivela a Brooke di aver baciato Taylor

Brooke arriverà alla Forrester Creations convinta di trovare in Ridge un valido aiuto per fermare Thomas. La Logan non farà però neanche in tempo a intavolare il discorso con il marito, che lui comincerà a dirle di avere qualcosa di molto importante da confessarle. Le rivelerà che il vero motivo per cui ha un comportamento strano da quanto è tornato, è perché tra lui e Taylor c’è stato un bacio. Brooke sbiancherà di colpo e non riuscirà a credere alle sue orecchie. E ora cosa succederà?

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.