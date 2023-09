Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 settembre 2023

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 settembre 2023.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 settembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 settembre 2023 - Quinn si prenderà la sua vendetta personale. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Fuller, raggiunta sul tetto Donna, aggredirà la Logan, accusandola di averle rubato il marito e di aver giocato sporco. Intanto Taylor accoglierà Deacon nel suo studio. Lo Sharpe vorrà ancora parlare con lei di Brooke e Ridge, ormai tornati insieme. La terapista sembrerà l’unica persona a poterlo capire e con cui confidarsi. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 26 settembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 26 settembre 2023 - Gaffur ha appena ricevuto una lettera da parte del centro dell'impiego, quindi è pronto a partire per la Germania. Qui il tuttofare spera di costruirsi una vita migliore. Intanto, Fadik è terrorizzata al pensiero che Sevda possa licenziare sia lei che Rasit. Fadik è convinta che la cantante non tenga nessuno dei due in buona considerazione... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 settembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 settembre 2023 - Lope e Maria chiarirsi dopo il bacio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il cuoco chiederà perdono alla sua amica e cercherà di spiegarle che si è trattato di un errore, che non si ripeterà più. La giovane lo rassicurerà dicendogli di aver già dimenticato l’accaduto ma sarà davvero così o tra loro sarà nato qualcos’altro? Qui la trama completa de La Promessa.