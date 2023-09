La Promessa Anticipazioni 26 settembre 2023: Lope si scusa con Maria ma il suo cuore vorrebbe dirle altro

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 26 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Lope chiederà perdono a Maria per il bacio. Il cuoco vorrebbe però poterle dire che lo ama.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 26 settembre 2023, alle ore 16.40 su Canale5, vedremo Lope e Maria chiarirsi dopo il bacio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il cuoco chiederà perdono alla sua amica e cercherà di spiegarle che si è trattato di un errore, che non si ripeterà più. La giovane lo rassicurerà dicendogli di aver già dimenticato l’accaduto ma sarà davvero così o tra loro sarà nato qualcos’altro?

Anticipazioni La Promessa: Lope innamorato di Maria?

Da quanto Salvador è partito, tra Lope e Maria si è rafforzato tantissimo il rapporto. Il cuoco ha fatto di tutto e lo farà ancora, per far tornare il sorriso all’amica, in pena per il suo fidanzato al fronte. Il domestico ha preso a cuore questo obiettivo ma ha finito per avvicinarsi un po’ troppo alla giovane cameriera, con cui sembra aver trovato un certo feeling. Per questo motivo, si è lasciato andare e le ha scoccato un bacio sulle labbra, lasciando la Fernandez senza parole.

La Promessa Anticipazioni: Lope chiede scusa a Maria

Lope si affretterà a chiedere scusa a Maria e le dirà che si è trattato di un errore, che non commetterà più. Il giovane ammetterà di essersi fatto prendere dal momento e dalla tensione causata dalle ultime vicende di Salvador e lei gli assicurerà di non essere per nulla arrabbiata ma di capire come si sente. Lo rassicurerà dicendo di aver già dimenticato quanto accaduto e di non portargli alcun rancore.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Tra Maria e Lope nascerà l’amore?

Quanto successo tra Lope e Maria, ve lo anticipiamo, avrà un seguito. La ragazza non riuscirà a togliersi dalla testa il bacio del cuoco e ci ripenserà molto spesso. La stessa cosa farà pure Lope, che continuerà a provare per la sua amica, un grande sentimento. Il domestico però si sentirà pure in colpa nei confronti del suo amico Salvador, lontano al fronte. Le cose però potrebbero essere destinate a cambiare. Intanto Cruz si sfogherà contro Petra, accusandola di aver permesso che Padre Camillo continuasse a vivere a La Promessa e mettendo tutti in pericolo.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.