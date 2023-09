Beautiful, Anticipazioni Puntata del 26 settembre 2023: Quinn aggredisce Donna!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 26 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Quinn e Donna hanno un duro scontro. Tra le due donne è guerra. Intanto Deacon raggiunge Taylor nel suo studio

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 26 settembre 2023, alle ore 13.45, Quinn si prenderà la sua vendetta personale. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Fuller, raggiunta sul tetto Donna, aggredirà la Logan, accusandola di averle rubato il marito e di aver giocato sporco. Intanto Taylor accoglierà Deacon nel suo studio. Lo Sharpe vorrà ancora parlare con lei di Brooke e Ridge, ormai tornati insieme. La terapista sembrerà l’unica persona a poterlo capire e con cui confidarsi.

Anticipazioni Beautiful: Quinn aggredisce Donna

Quinn vuole vendicarsi di Donna e coglierà immediatamente l’occasione per affrontare la Logan faccia a faccia. Dopo aver scoperto che la sua rivale ha fatto ingresso alla Forrester Creations e che è stata accolta con tutti gli onori da Pam e Charlie, la Fuller deciderà di dirgliene quattro. Una volta faccia a faccia con lei, l’accuserà di aver giocato sporco, di aver sedotto Eric e di averle, subdolamente, soffiato il marito. Donna ovviamente si difenderà, dicendole di non aver agito alle sue spalle, per il solo piacere di farle del male, ma di essere stata travolta dal destino, come lei lo è stata con Carter. Le due, il cui confronto sarà durissimo, saranno interrotte da Charlie.

Beautiful Anticipazioni: Quinn, gelata da Charlie, chiede scusa a Carter

Il confronto tra Donna e Quinn verrà interrotto da Charlie. Il portiere non si farà alcuno scrupolo nel dire quello che pensa e gelerà Quinn dicendole che dovrebbe essere contenta che l’amore abbia trionfato sia per lei che per Eric. Insomma il Webber non le manderà proprio a dire e la Fuller rimarrà di stucco. Donna ne approfitterà per andarsene mentre Carter, spuntato in quel momento, cercherà di calmare la sua amata. Quinn capirà di aver esagerato e chiederà scusa al Walton.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon torna da Taylor

Dopo l’accorato faccia a faccia a Il Giardino, Deacon tornerà da Taylor, per continuare la loro conversazione e trovare ancora un po’ di conforto. Lo Sharpe approfitterà della gentilezza ma anche della professionalità della Hayes, a cui rivelerà come si sente per l’abbandono di Brooke. Entrambi concorderanno che la reunion tra la Logan e il Forrester è stata spiazzante e dolorosa e la conversazione finirà pure per trattare dell’argomento Sheila. Taylor chiederà al suo nuovo amico che tipo di rapporto ci sia tra lui e la Carter.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.