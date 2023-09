Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 settembre 2023

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara, La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 settembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Terra Amara, La Promessa,che andranno in onda oggi, 22 settembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir; alle 16.20 saremo nella Spagna del 1913, per un appassionante storia d'amore e di intrighi...

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 settembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 22 settembre 2023 - Finn cercherà di fuggire da Sheila ma non riuscirà nel suo intento. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che per il dottore non sarà semplice rimettersi in piedi e faticherà così tanto, da perdere tempo e farsi beccare. La Carter lo scoprirà e furiosa, lo minaccerà di non muoversi dal letto e di lasciarsi curare. Intanto Brooke e Ridge saranno pronti a scoprire le ultime notizie sulla fuga della malefica rossa. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 settembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 22 settembre 2023 - alla tenuta Yaman e a casa Fekeli sono in trepidante attesa di riceve una buona notizia. Così, sono tutti sollevati quando vengono a sapere che Yilmaz si è risvegliato, e sembra quindi che si stia riprendendo. Behice, di contro, non è per niente felice. In un secondo momento, l'ex meccanico esprime il desiderio che Demir vada a fargli visita. Ora, i due sono faccia a faccia. L'Akkaya vuole che l'acerrimo nemico gli prometta che, nel caso in cui morisse, si prenderà cura della sua famiglia. Lo Yaman giura, e poi gli chiede di fargli la stessa identica promessa... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 22 settembre 2023

Nella puntata di La Promessa di oggi - 22 settembre 2023 - Mauro riuscirà a trovare l’usuraio che si è occupato della vendita della spilla di Catalina e scoprirà una sconvolgente verità. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il cameriere correrà a informare la marchesina dell’importante novità e lei, sconvolta, affronterà il vero ladro della tenuta: Cruz! Intanto Don Gregorio continuerà a trattare male Don Romulo e alluderà a un evento del passato, che ha scatenato tutto il suo rancore. Peccato che Romulo non abbia idea di cosa si tratti e a cosa si riferisca il suo odiato collega. Qui la trama completa de La Promessa.

