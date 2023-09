La Promessa Anticipazioni 22 settembre 2023: Catalina scopre che Cruz ha rubato la spilla. Don Alonso sarà furioso!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 22 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Catalina scoprirà che a rubare la spilla è stata Cruz e deciderà di affrontare la matrigna. La marchesa la gelerà con la sua personale verità...

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 22 settembre 2023, alle ore 16.20, Mauro riuscirà a trovare l’usuraio che si è occupato della vendita della spilla di Catalina e scoprirà una sconvolgente verità. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il cameriere correrà a informare la marchesina dell’importante novità e lei, sconvolta, affronterà il vero ladro della tenuta: Cruz! Intanto Don Gregorio continuerà a trattare male Don Romulo e alluderà a un evento del passato, che ha scatenato tutto il suo rancore. Peccato che Romulo non abbia idea di cosa si tratti e a cosa si riferisca il suo odiato collega.

Anticipazioni La Promessa: Mauro trova l’usuraio e scopre che…

Martina ha convinto Catalina a non lanciarsi alla ricerca della sua spilla da sola ma soprattutto a non tentare di trovare lei, l’usuraio che si è occupato della vendita del gioiello. L’operazione è stata affidata a Mauro, che c’entrerà l’obiettivo. Il domestico troverà l’usurario e scoprirà che a prendere il prezioso avere di Catalina, è stato un abitante molto importante della tenuta. Sconvolto, tornerà immediatamente a La Promessa, per dire tutto alla marchesina.

La Promessa Anticipazioni: Catalina scopre che è stata Cruz a rubare la sua spilla

Catalina vuole la verità a tutti i costi e l’avrà nella puntata de La Promessa del 22 settembre 2023. La ragazza non potrà credere alle sue orecchie quando Mauro, tornato a casa, le rivelerà di aver trovato l’usuraio e di aver scoperto che il ladro che cercano è Cruz. La ragazza si lancerà immediatamente ad affrontare la matrigna, per avere spiegazioni in merito. Spererà che la donna abbia una ragione valida per averle sottratto un bene appartenente alla sua mamma ma la marchesa la gelerà dicendole di aver usato i soldi guadagnati, per pagare la sua festa di compleanno. Questa confessione, che arriverà ovviamente alle orecchie di Don Alonso, farà infuriare il nobile, che sgriderà la moglie per avere reagito in maniera assurda. Cruz lo accuserà di averla sempre trattata con sufficienza ma soprattutto di non averla mai amata come la sua prima defunta moglie.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Gregorio accusa Romulo di avergli fatto del male in passato

Pia è riuscita a convincere Gregorio a trattare i domestici con meno disprezzo ma non ha ottenuto che il maggiordomo smettesse di prendere di mira Romulo. Il nuovo arrivato continuerà ad accusare il suo corrispettivo, di avergli fatto molto male in passato e di non poterlo perdonare. Vecchi e incurabili rancori affollano il suo cuore e non dimenticherà mai cosa è successo. Peccato che Romulo non capisca a cosa si riferisca e non abbia memoria di qualche evento per cui, qualcuno, voglia vendicarsi così ferocemente di lui.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 18 al 22 settembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.20 su Canale5.