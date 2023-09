Beautiful, Anticipazioni Puntata del 22 settembre 2023: Finn tenta la fuga ma Sheila lo scopre e lo minaccia!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 22 settembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Finn cercherà di fuggire ma non riuscirà a scappare. Sheila si renderà conto del suo piano e lo minaccerà...

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 22 settembre 2023, Finn cercherà di fuggire da Sheila ma non riuscirà nel suo intento. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che per il dottore non sarà semplice rimettersi in piedi e faticherà così tanto, da perdere tempo e farsi beccare. La Carter lo scoprirà e furiosa, lo minaccerà di non muoversi dal letto e di lasciarsi curare. Intanto Brooke e Ridge saranno pronti a scoprire le ultime notizie sulla fuga della malefica rossa.

Beautiful Anticipazioni: Finn non riesce a scappare

Finn ha ingannato Sheila ma non ha centrato il suo obiettivo. Il ragazzo è riuscito a far allontanare la donna dalla stanza e ha tentato di alzarsi dal letto. Purtroppo per lui, le gambe non hanno retto. Il dottore è ancora debole e non potrà di certo scappare. Il tentativo fallito lo metterà in seri guai. Sheila, sentendo un po’ di trambusto, lo raggiungerà e scoprirà tutto. Finn sarà bravo nel mentirle ancora una volta e a farle credere di aver solo testato la sua forza e la sua ripresa.

Beautiful Anticipazioni: Sheila minaccia Finn

Sheila si infurierà moltissimo contro Finn e lo minaccerà di non muoversi. La Carter sarà perentoria. Suo figlio non dovrà muoversi dal letto e non dovrà mai e poi mai, permettersi di fare un passo senza di lei. La rossa avrà solo paura che il ragazzo riesca a fuggire e per controllare che non ritenti la fuga, chiamerà Mike e gli affiderà il compito di recuperare le medicine che gli servono, nell’infermeria del carcere. Il Guthrie, ancora piuttosto contrariato, finirà per cedere alle richieste della donna.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Brooke e Ridge scoprono importanti novità

A casa di Brooke, lei e Ridge continueranno a parlare di quanto Sheila sia pericolosa. Il Forrester ammetterà di essere molto deluso dalla polizia, che – sino a ora – non è stata in grado di stanare la Carter e quindi di proteggere la sua famiglia. Proprio in quel momento arriverà Baker, che darà ai due un’importante informazione. Pare che la rossa sia fuggita grazie all’aiuto di qualcuno già all’interno del carcere. Il detective confesserà che ad avergli dato questa info, è stato Mike Guthrie. Brooke sgranerà gli occhi e si renderà conto di aver già sentito questo nome.

Rivedi qui sotto la clip di Brooke felice per il ritorno di Ridge.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 18 al 24 settembre 2023.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45.