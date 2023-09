Terra Amara Anticipazioni 22 settembre 2023: Yilmaz e Demir stringono un patto...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 22 settembre 2023 su Canale 5 rivelano che mentre Behice spera che Yilmaz muoia, quest'ultimo sta chiedendo a Demir di fargli una promessa...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda il 22 settembre 2023, alle 14.10, alla tenuta Yaman e a casa Fekeli sono in trepidante attesa di riceve una buona notizia. Così, sono tutti sollevati quando vengono a sapere che Yilmaz si è risvegliato, e sembra quindi che si stia riprendendo. Behice, di contro, non è per niente felice. In un secondo momento, l'ex meccanico esprime il desiderio che Demir vada a fargli visita. Ora, i due sono faccia a faccia. L'Akkaya vuole che l'acerrimo nemico gli prometta che, nel caso in cui morisse, si prenderà cura della sua famiglia. Lo Yaman giura, e poi gli chiede di fargli la stessa identica promessa...

Terra Amara Anticipazioni: Yilmaz tra la vita e la morte...

Yilmaz ha avuto un terribile incidente stradale, a cui hanno assistito Zuleyha e Demir. Questi ultimi, in preda il panico, sono riusciti a portare il giovane, che ormai aveva perso conoscenza, fuori dal veicolo, e poi lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale. Qui, l'Akkaya è stato subito ricoverato ed operato. Al termine del delicato intervento chirurgico, che per fortuna era riuscito, l'ex meccanico continuava a lottare tra la vita e la morte: non era ancora fuori pericolo...

Terra Amara Anticipazioni: Behice non vuole che Yilmaz sopravviva!

Tutti sono in apprensione alla tenuta Yaman, così come a casa Fekeli. Per fortuna, però, sta per giungere loro una buona notizia: Yilmaz si è risvegliato. Non appena ha riaperto gli occhi, il ragazzo, ancora piuttosto dolorante, ha chiesto con un filo di voce di poter rivedere i figlioletti, Adnan e Kerem Ali. Davanti a questa scena commovente, per giunta, l'ex sarta e Mujgan hanno finalmente fatto pace. Chiunque, nell'apprendere ciò, tira un sospiro di sollievo... fatta eccezione per Behice, la quale, chiaramente, avrebbe preferito sapere che l'Akkaya non ce l'avesse fatta. Ma perché la spietata zia della dottoressa vuole che quest'ultimo muoia?

Demir fa una promessa a Yilmaz, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 22 settembre 2023

Dopo aver voluto rivedere e riabbracciare i figli, Yilmaz chiede di poter parlare con l'acerrimo nemico, lo Yaman. L'imprenditore, allora, va a fargli visita. I due, che si sono sempre odiati, hanno modo di parlarsi come non hanno mai fatto prima, ossia civilmente. L'Akkaya ha una richiesta specifica e spiazzante da fare a Demir, ossia che gli prometta che, se dovesse morire, sarà lui a prendersi cura della sua famiglia. Il signore giura, e poi gli chiede di fargli la stessa identica promessa.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle 14:10.