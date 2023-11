Beautiful, Terra Amara e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 novembre

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 novembre 2023.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful e Terra Amara, che andranno in onda oggi, 21 novembre 2023, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Turchia, a Cukurova, e saremo in compagnia di Zuleyha, Yilmaz e Demir. Alle 16.45 invece voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 novembre 2023

Nella puntata di Beautiful di oggi - 21 novembre 2023 - Sheila metterà Deacon in grande difficoltà. La Carter cercherà di corrompere lo Sharpe, promettendogli dei soldi in cambio del suo aiuto. La malefica rossa offrirà una grande quantità di denaro al barista e lui, attratto dalla possibilità di rifarsi una vita, tentennerà e non riuscirà a buttarla fuori. Intanto Thomas porterà Douglas a casa di Eric e suo nonno sarà molto felice di avere tutti e due i suoi nipoti in giro per la sua bella villa. Il Forrester senior chiederà al giovane stilista come stiano andando le cose con Hope. Qui la trama completa di Beautiful.

Terra Amara: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 21 novembre 2023

Nella puntata di Terra Amara di oggi - 21 novembre 2023 - finalmente è giunto il grande giorno di Rasit e Fadik: i due innamorati convolano a nozze. Purtroppo, però, qualcosa va storto: durante il ricevimento, piomba all'improvviso una donna misteriosa, la quale sostiene di essere la vera moglie dello sposo. Tra lo sgomento generale, Demir e Gaffur allontanano Rasit e gli intimano di non farsi vedere mai più... Qui la trama completa di Terra Amara.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 novembre 2023

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 novembre 2023 - il marchese chiederà scusa a Martina, per averle risposto in modo freddo e distaccato il giorno prima. La ragazza sarà molto felice di sentire le parole di suo zio e gli chiederà di nuovo di darle una mano a cercare Salvador, così come desidera Maria. Intanto Petra comunicherà a Teresa che presto, alla tenuta, ci sarà un posto libero come cameriera personale. La donna starà parlando del suo? Qui la trama completa de La Promessa.

