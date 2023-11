La Promessa Anticipazioni 21 novembre 2023: Don Alonso si scusa. Non avrebbe mai dovuto farlo!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 21 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Don Alonso chiederà a Martina scusa per averle risposto in malo modo mentre Petra sarà convinta che Cruz licenzierà Pia.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 21 novembre 2023, alle ore 16.45, Don Alonso farà un passo indietro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese chiederà scusa a Martina, per averle risposto in modo freddo e distaccato il giorno prima. La ragazza sarà molto felice di sentire le parole di suo zio e gli chiederà di nuovo di darle una mano a cercare Salvador, così come desidera Maria. Intanto Petra comunicherà a Teresa che presto, alla tenuta, ci sarà un posto libero come cameriera personale. La donna starà parlando del suo?

Anticipazioni La Promessa: Don Alonso si scusa con Martina

Martina c’è rimasta molto male per la reazione di suo zio, un uomo di solito pronto ad aiutare i suoi domestici ma che stavolta non ha voluto sentir neanche parlare di Salvador e del suo infausto destino. La ragazza scoprirà molto presto che Don Alonso era solo molto nervoso e che non intendeva certo prendersela con lei ed essere così burbero. Il marchese si scuserà con la nipote e le dirà di essere pronto a informarsi, tramite le sue conoscenze, sulla sorte del povero fidanzato di Maria Fernandez.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso riuscirà a sapere che fine ha fatto Salvador?

Maria ha chiesto aiuto a Martina e ha fatto bene. Nonostante un’iniziale ostacolo, la marchesina è riuscita a convincere lo zio a darle una mano e Don Alonso comincerà a fare domande in giro. Il marchese potrebbe però non ottenere le notizie che desidera. Potrebbe infatti faticare, e non poco, nel trovare informazioni riguardanti il suo ex cameriere, ora diventato un soldato. Quale sarò il destino di Salvador? Maria riabbraccerà il suo fidanzato?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Petra convinta di prendere il posto di Pia

Petra ha spifferato a Cruz tutto quello che ha scoperto su Pia. La cameriera ha ascoltato la conversazione tra Gregorio e Romulo e, compreso il segreto della governante, è corsa a raccontarlo alla marchesa. Petra è certa che la donna prenderà seri provvedimenti e che licenzierà la sua nemica, una volta per tutte. Per questo motivo dirà a Teresa che presto ci sarà un posto libero come cameriera personale… e si riferirà al suo!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 20 al 24 novembre 2023.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.45 su Canale5.