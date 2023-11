Beautiful, Anticipazioni Puntata del 21 novembre 2023: Sheila corrompe Deacon!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 21 novembre 2023 su Canale5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Sheila prometterà a Deacon del denaro in cambio del suo aiuto. Lo Sharpe tentennerà davanti all'occasione di rifarsi una vita. Cosa deciderà di fare?

Le Anticipazioni di Beautiful in onda su Canale5 il 21 novembre 2023, alle ore 13.45, ci rivelano che Sheila metterà Deacon in grande difficoltà. La Carter cercherà di corrompere lo Sharpe, promettendogli dei soldi in cambio del suo aiuto. La malefica rossa offrirà una grande quantità di denaro al barista e lui, attratto dalla possibilità di rifarsi una vita, tentennerà e non riuscirà a buttarla fuori. Intanto Thomas porterà Douglas a casa di Eric e suo nonno sarà molto felice di avere tutti e due i suoi nipoti in giro per la sua bella villa. Il Forrester senior chiederà al giovane stilista come stiano andando le cose con Hope.

Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta alla lotta contro i Forrester

Brooke è partita all’attacco. La Logan è furiosa contro Taylor e Steffy e si è convinta che le due stiano facendo di tutto per metterla in difficoltà con Ridge e per separarla da lui. Per questo motivo ha deciso di affrontare la Hayes e di mettere le cose in chiaro con lei, senza però grandi risultati. Non solo Taylor ha negato di volerle remare contro ma le ha confessato di voler sostenere suo figlio. La dottoressa è d’accordo con l’intenzione di Thomas di ricucire il suo rapporto con Douglas e ritiene anzi che sia arrivato il momento giusto per riportarlo a vivere a casa Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Sheila corrompe Deacon per farsi nascondere

Sheila non intende lasciare casa di Deacon. Per la Carter è l’unico posto sicuro in cui stare e nascondersi dalla polizia e da chi la vuole in galera. Lo Sharpe è però piuttosto infastidito e preoccupato. Nascondere una fuggitiva, per giunta Sheila Carter, lo metterà di sicuro nei guai e se non con la giustizia almeno con sua figlia Hope. La rossa tirerà fuori però un’arma molto allettante per convincerlo a non cacciarla. In cambio del suo aiuto, gli prometterà una grossa somma di denaro, che gli darà la possibilità di rifarsi una vita, magari addirittura comprando Il Giardino, il locale in cui lavora. Il barista non potrà nascondere di essere allettato dalla proposta ma continuerà a pensare che avere una fuggitiva in casa, non sia la cosa migliore per uno ancora in libertà vigilata.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Eric in ansia per Thomas

Thomas riuscirà a convincere Hope a lasciare che Douglas dorma a casa di Eric. Il Forrester non molla la presa su suo figlio ed è più che mai convinto che il bambino debba tornare a vivere con lui. Ma le cose potrebbero diventare complicate e ci sono tutti i presupposti. Eric sarà molto felice di avere i suoi nipoti da lui ma chiederà al giovane stilista come stiano andando le cose con la Logan e se ci sono nuvole all’orizzonte. Thomas gli confiderà di voler fare con calma e di voler risolvere la situazione, certamente complessa, ma gli prometterà di non scatenare alcuna guerra. Intanto Douglas si divertirà moltissimo nella grande villa del suo bisnonno e questo non farà altro che dare a suo padre ancora di più la forza di combattere per riportarlo a vivere con i Forrester.

